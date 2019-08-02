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Евгения Шамис, Евгений Никонов. Теория поколений. Необыкновенный Икс

Москва, 02.08.2019
#Культура
#Книги
  • Евгения Шамис, Евгений Никонов. Теория поколений. Необыкновенный Икс

Вы точно знаете, сколько вам лет. А можете с такой же легкостью назвать свое поколение?

Да-да, у каждого поколения есть название. Если вы родились между 1964 и 1984 годом, то вы — типичный Икс. Это значит, что у вас и других представителей поколения X схожие ценности.

Осознав ценности, вы научитесь собой «пользоваться». Вы наконец поймете ожидания сверстников: и близких, и коллег. Сможете прогнозировать их поступки, а иногда даже предугадывать мысли.

Никакого волшебства, только наука. В основе — теория поколения, которая пришла в Россию из США. Уже 17 лет Евгения Шамис и Евгений Никонов проводят исследования по теории поколений и их количество уже превысило количество американских исследований.

Авторы книги «Необыкновенный Икс» провели десятки тысяч интервью, опросов, фокус-групп российских Иксов. И все лишь для того, чтобы выяснить: какое оно, поколение X? Что в их детстве повлияло на взрослую жизнь. Какие принципы для Иксов важны, а какие — не очень. Как Иксы относятся к работе и окружающим. В каком месте им хорошо и что делает их счастливыми. И да — редактор и художник книги тоже Иксы.

Узнаете? «Одна из важнейших привычек и ценностей Икса — индивидуализм и надежда только на себя. В подавляющем большинстве ситуаций Иксы будут искать решение, которое не требует привлечения других людей, попытаются справиться самостоятельно, даже если это потребует чрезмерных усилий.

Как возникла такая привычка? Одна из особенностей детства Иксов — практически неограниченная свобода в перемещении и управлении своими действиями, возможность гулять, где и сколько хочешь. Инструкция родителей звучала размыто: «Приходи, когда стемнеет». Таким образом, дети имели очень широкую автономность.

Однако была и обратная сторона — приходилось справляться с разными проблемами самостоятельно, потому что старших обычно рядом не было и надеяться можно было только на себя».

Теория поколения полезна тем, кто контактирует с людьми и управляет ими. Этот подход уже используют многие российские компании. Представитель одной из них Алевтина Борисова делится в предисловии к книге опытом: «Наши руководители стали более гибкими в выборе стиля управления, что положительно сказалось на мотивации и развитии сотрудников. Рост бизнес-показателей не заставил себя ждать, ведь внутреннее состояние людей напрямую влияет на их вовлеченность в работу, отношения с клиентами и, как результат, на успешное завершение проектов».

Так когда вы, говорите, родились?

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