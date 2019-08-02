Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: лето не вернется

Климатическая осень, которая пришла на большую часть Европейской части нашей страны в середине лета, не собирается сдавать свои права. По прогнозу Гисметео, арктический циклон, накрывший Русскую равнину, в ближайшие 7 дней будет формировать климатическую остановку, прежде всего в центральных и северо-западных регионах России

Погода на 7 дней в Центральном федеральном округе. Прогноз Гисметео

Так, в Ярославле пока плюс 16, но уже в ночь на 3 августа сильно похолодает – по прогнозу Гисметео – до плюс 5-7. В субботу небо над городом закроют тучи, пойдёт дождь, местами возможен град и сильный ветер. Завершится неделя снижением температурного фона в ночное время суток до 4-6 градусов выше нуля. При этом днём также очень холодно для начала августа – всего 10-12 и снова осадки. Всю предстоящую неделю сохранится пасмурная погода, с осадками, температура воздуха будет колебаться от плюс 13 в понедельник, 5 августа до плюс 18 – в пятницу, 9 августа.

Во Владимире чуть теплее. Но и здесь в эти выходные осенние показатели температуры – в субботу – плюс 15-16, в воскресенье – 12-14. Средняя дневная температура воздуха в период с 5 по 9 августа – примерно 17-18 градусов выше нуля.

Похожая погода в ближайшие 7 дней ожидается в Калуге, Туле и Рязани. При пониженном атмосферном давлении, которое составит 736-738 мм и влажности воздуха до 87% воздух не прогреется в этих городах выше 18-19 днём, и 11-12 ночью. При этом по ощущениям будет намного холоднее, чему поспособствует промозглый северо-западный ветер.

Погода на неделю в северо-западных регионах России

По прогнозу Гисметео, весь северо-запад страны продолжит находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. В частности, непростая погодная ситуация сохраняется в Новгороде Великом и Пскове. До конца этой недели здесь будет пасмурно и дождливо, температура воздуха в ночные часы – плюс 8-9, в дневные - плюс 14-15. В понедельник, 5 августа – плюс 16-17 днём, осадки, местами сильные, возможны грозы. Ливень ожидается во вторник, 6 августа. При этом столбики термометров поднимутся до плюс 19-20. До конца следующей недели температурные показатели сильно не изменятся, зато осадков станет меньше.

А вот в Архангельске погодная обстановка сейчас напоминает конец октября – начало ноября. В частности, в эти выходные днём всего плюс 6-7, ночью возможны заморозки и мокрый снег. Всю следующую неделю также холодно. Максимально воздух прогреется в пятницу – до 13 градусов выше нуля. Самым прохладным на следующей неделе станут понедельник и среда, когда в светлое время суток будет плюс 8-10.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Санкт-Петербурге и Москве.

Согласно прогнозу Гисметео, на погоду в Петербурге влияет холодный атмосферный фронт, который задержится в Северной столице, как минимум до конца следующей недели. В предстоящий уикенд прогнозируется плюс 14-15 днём, плюс 9-10 ночью. В субботу небольшой дождь, в воскресенье – облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В период с 5 по 7 августа ожидается небольшой дождь, низкое атмосферное давление и высокая влажность. Средняя температурная воздуха плюс 17-18. В четверг, 8 августа и в пятницу, 9 августа – немного потеплеет – до плюс 20-21, однако в целом осень покидать пределы города на Неве не собираются.

В Москве также пока до летней погоды очень далеко. По прогнозу Гисметео, в эти выходные будет пасмурно - в субботу ожидаются осадки и плюс 16, в воскресенье высокая облачность и плюс 15. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до плюс 5, днём 5 августа – плюс 12-13. Со вторника 6 августа начнётся незначительное потепление и до конца недели средняя дневная температура составит плюс 18-19.

Тем временем, согласно данным портала «Метеоновости», прошедший июль в российской столице стал самым холодным в 21 веке. При этом он также вошёл в ТОП-20 самых холодных июлей за всю историю наблюдений за погодой в Москве - среднемесячная температура воздуха во втором летнем месяце оказалась ниже климатической нормы на 1,8 градуса, составив 16,7 градуса. Синоптики при этом отметили, что июль-2019 по своим аномальным температурным показателям напоминает июль-1965 и июль-1979.