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Как выбрать подъемно-транспортную технику для склада

Москва, 02.08.2019
При выборе подъемно-транспортной техники учитываются особенности складского помещения (его высота, площадь, число погрузочных ворот), характеристики перерабатываемых грузов и интенсивность их переработки.
#PressRelease

Тип оборудования в компании http://skyg.ru подбирается, исходя из конкретных условий.

Среди различных типов подъемно-транспортной техники, применяемых на складах, наибольшее распространение получили три основных разновидности, описанные ниже.

  • Тележки. С помощью этого оборудования при комплектовании заказов перевозятся отдельные паллеты и единичные грузы на небольшие дистанции.
  • Штабелеры. Главное предназначение этой техники состоит в составлении штабелей из грузов и укладке товаров на стеллажах. Кроме того, они используются для решения целого ряда других задач, включая комплектацию заказов, погрузочно- разгрузочные работы, складирование, транспортировку, отбор товара с тех мест, где он хранится. Необходимо учитывать, что штабелеры можно использовать исключительно в помещениях, пол в которых является твердым и ровным. Важнейшими преимуществами штабелеров являются их высокая маневренность и компактность, обеспечивающая возможность работы в узких проходах между стеллажами. Существуют самые разнообразные модели штабелеров, технические параметры которых значительно различаются. Грузоподъемность данной техники обычно варьируется в пределах от 1 т до 1,6 т. Причем чем больше высота подъема, тем более жесткие ограничения налагаются на вес поднимаемого груза. Штабелер с выдвижной мачтой способен поднимать грузы на высоту от 1,6 м до 14,3 м. Мачта может быть оснащена видеокамерами, благодаря наличию которых водителю легче устанавливать паллету на стеллаж.
  • Погрузчики. Эта техника рассчитана на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перемещение товаров и их размещение на стеллажах. Данные устройства классифицируются на два главных вида в соответствии с конструктивными особенностями мотора: автопогрузчики и электропогрузчики. Устройства первого вида оснащаются бензиновыми, дизельными и газобензиновыми моторами. Их применяют исключительно на открытых пространствах. В помещениях применяются электропогрузчики, высота подъема которых составляет от трех до четырех с половиной метров, грузоподъемность – от одной до пяти тонн. Данные устройства делятся на трехопорные и четырехопорные. Первые имеют меньшие размеры, чем вторые. Существуют также погрузчики, рассчитанные на осуществление специальных операций. К примеру, погрузчик с боковыми вилами используется преимущественно для перемещения длинномерных грузов.
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