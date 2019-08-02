Как выбрать широкоформатный УФ-принтер

При выборе широкоформатного УФ-принтера в компании https://www.dstrade.com.ua/ необходимо руководствоваться несколькими ключевыми критериями, перечисленными ниже.
- Возможности устройства. УФ-принтеры делятся на гибридные и планшетные. Первые, в отличие от вторых, способны печатать как на плоских, так и на рулонных материалах. Оба вида устройств имеют свои плюсы и минусы. Хотя гибридные модели стоят дешевле планшетных, они обеспечивают более низкую точность и худшее качество печати. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо исходить из максимального размера прибыли, которую можно получить от использования устройства в конкретных условиях.
- Стоимость принтера. Чтобы определить размер прибыли, которую способен принести УФ-принтер, надо сопоставить его цену с величиной будущих доходов за определенный период времени от его использования. Помимо того, надо учитывать стоимость расходных материалов и электричества, стоимость запчастей и техобслуживания, примерное количество работников, которые будут использовать принтер.
- Качество печати. В ряде случаев требуется печать с использованием белых чернил и лака. Белый цвет обычно применяется в качестве подложки для печати другими цветами на различных материалах, а с помощью выборочной лакировки изделию можно придать дополнительную привлекательность. При отсутствии уверенности в том, что устройство будет использоваться для печати на небелых материалах, необходимо выяснить у поставщиков, предусмотрена ли возможность использования печати белыми чернилами и лаком после его инсталляции.
- Обслуживание устройства. При использовании УФ-печати ошибки оператора в обслуживании устройства не столь критичны, как при использовании сольвентной печати. Затвердевание УФ-чернил происходит лишь под действием ультрафиолетовых лучей, так что проблемы с загрязнением печатающей головки и чернильного тракта возникают существенно реже, чем при использовании сольвентного принтера. Однако УФ-принтеры также нуждаются в периодическом техобслуживании.
- Техническая и сервисная поддержка. УФ-принтер представляет собой дорогостоящую технику, и для постоянного поддержания его в рабочем состоянии требуется помощь специалистов. Надо учитывать, что далеко не все изготовители УФ-принтеров предоставляют полную сервисную поддержку для выпускаемых ими устройств. Чтобы иметь уверенность в том, что проблем с этим не возникнет, надо заранее выяснить, какие предприятия оказывают покупателям максимальную поддержку.