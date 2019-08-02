Ключевые преимущества домов из бруса

Сегодня существует достаточно широкий выбор строительных материалов, которые могут быть как естественного, так и искусственного происхождения. Применяемые в строительстве технологии также разнообразны и обладают своими особенностями.

Например, такой естественный материал, как деревянный брус, обладает надежностью и экологичностью. Он может быть изготовлен из различных пород деревьев, а качество его обработки и размер сечения изменяется в зависимости от решений, применяемых в строительстве дома. Вы можете посмотреть проект и выбрать наиболее подходящий именно вам вариант. Зачастую применяются хвойные деревья – ель, сосна, лиственница, а редко лиственные – осина, береза, дуб.

Преимущества дома из бруса

На строительство подобного дома уходит меньше затрат по сравнению, например, с кирпичным, так как здесь не нужно использование специализированных грузоподъемных механизмов, постоянного привоза или изготовления раствора. Брус легче поддается обработке и сейчас действует множество организаций, занимающихся возведением домов из бруса. Чтобы построить такой дом не потребуется формирование фундамента, а значит дополнительных средств с этой целью выделять не нужно. Возведение помещения с учетом соответствующих технологий строительства позволит сохранить все потребительские характеристики дома из бруса даже спустя некоторое время после естественного изменения структуры материала.

Одно из свойств дерева – это низкая теплоотдача. В доме из такого материала легко поддерживать температуру на необходимом уровне даже в суровых климатических условиях, когда мороз может достигать до - 40 градусов. В жаркую погоду в доме из бруса всегда будет прохладно, так как дерево выступает хорошим теплоизолятором и не дает нагреваться воздуху внутри помещений.

Если вы считаете, что деревянный дом обладает меньшей пожарной безопасностью, в сравнении с кирпичными зданиями, то сейчас можно найти множество современных методов противопожарной обработки деревянного материала. Вместе с тем, грамотное проектирование дома с учетом норм размещения печного отопления, электроприборов, электропроводки дополнительно увеличат пожарную безопасность.

Дома изготовленные из деревянных материалов обладают уютом и хорошим микроклиматом, а дерево способно насыщать воздух полезными для здоровья веществами.

Бытует мнение, что дома из бруса не очень долговечны, однако многое зависит от качества используемого материала, применения технологий строительства, своевременного ухода за древесиной. При соблюдении этих условий эксплуатационные свойства дома сохранятся на долгое время, и он простоит не одно поколение.