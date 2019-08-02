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Команду Зеленского уличили во лжи

Москва, 02.08.2019

Американская лоббистской компания Signal Group Consulting, LLC подала отчет в министерство юстиции США, в котором отчиталась о работе на Владимира Зеленского и партию «Слуга Народа» с 3 апреля по 21 мая 2019 года – сообщил «Голос Америки». «Деятельность включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственным отношениямЛоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом, мозговыми центрами. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече» - сказано в отчете Signal Group Consulting, LLC. 

Перед вторым туром президентских выборов на Украине в СМИ появилась информация о сотрудничестве Зеленского с Signal Group Consulting, LLC.17 апреля 2019 года, через две недели после начала работы Signal Group Consulting, LLC, в Facebook команды Зеленского было опубликовано сообщение: «Команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с «Сигнал групп»». 

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