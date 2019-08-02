ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение террористов на воинскую часть, расположенную на территорию Владимирской области.

По данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на свои источники, близкие к силовым структурам РФ, операцию по задержанию руководителя террористической ячейки и её рядовых членов проводили владимирские и рязанские сотрудники ФСБ.

Предварительно установлено, что главарём банды террористов являлся 20-летний житель Владимирской области, который собирался вместе со своими сообщниками совершить вооружённое нападение на одну из местных воинских частей, завладеть оружием и боеприпасами в дальнейшем совершить ряд громких, резонансных атак на мирных граждан в общественных местах

В настоящее время все предполагаемые террористы задержаны. Их точно число пока не называется. Возбуждено уголовное дело по части 11 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Максимальный срок наказания по этой статье – пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что 31 июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно со своими коллегами из МВД предотвратили теракт в Татарстане. Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, в результате спецоперации, задержаны двое предполагаемых боевиков, которые являются сторонниками «Исламского государства» *. По оперативным данным они занимались вербовкой в террористические структуры и пропагандировали идеи терроризма.

* «Исламское государство» (ИГ) решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена.