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Курс доллара: рубль посыпался после заявления Трампа

Москва, 02.08.2019
  • Курс доллара: рубль посыпался после заявления Трампа

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Вечером 1 августа российский рубль обвалился к основным резервным мировым валютам на фоне резко дешевеющей нефти, усилившей свое падение после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что с 1 сентября США вводят пошлину в 10% на все товары из КНР стоимостью в 300 млрд долл.

Этим заявлением американский лидер не только обрушил нефть, которая упала сразу на 6-7%, но и рубль. Если в 19:00 мск - к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара к рублю составлял 63,92 руб., а евро торговался по 70,69 руб., то после заявления Трампа доллар с лёгкостью преодолев рубеж в 64 руб. стремительно пошёл вверх, остановившись к закрытию биржи на отметке 64,36 руб., прибавив тем самым 1,16%. Евро также вырос более чем на 1%, торгуясь по 71,32 руб.

Как отмечают эксперты, негативным фактором для рубля стало падение мировых цен на «чёрное золото» и решение ФРС о снижении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., озвученное в среду главой американского регулятора Пауэллом. При этом в самом решении регулятора не было ничего удивительного. Инвесторов разочаровали последовавшие за ним комментарии, которые чётко дали понять, что дальнейшего снижения ставки может и не быть.

К слову, решение Федрезерва вызвало разочарование не только трейдеров, но и Трампа, который уже традиционно для себя посредством Twitter подверг критике руководителя центробанка, написав, что тот «как обычно всех подвёл».

«Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру, но он этого не сказал», – подчеркнул президент США.

Через некоторое время хозяин Белого дома написал ещё один твит, который обвалил нефть, а вместе с ней и рубль.

Как отметил Андрей Люшин из Локо-банка, события последних двух суток явно сыграли за доллар, который впервые с 19 июня перешагнул отметку в 64 руб. и не останавливаясь рванул к рубежу в 64,5 руб.

При этом, эксперт напомнил, что на рубль сейчас давит не только сильный доллар на форексе и дешевеющая нефть, но и негативные сезонные факторы, в том числе завершение налогового периода и выплата дивидендов.

С ним согласен и Дмитрий Полевой из РФПИ, который считает, что движение курса к отметке выше 64 руб. за доллар – это не только реакция на негативный внешний фон, но также на внутренний.

«Завершение налогового периода и приближения крупных дивидендных выплат по Газпрому и Сургутнефтегазу явно играют против нацвалюты», – резюмировал он.

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