Названы самые чистые и грязные места для купания в Чёрном море

Сергей Коновалов – директор Морского гидрофизического института Российской академии наук (РАН) – назвал самое чистое место для купания в Чёрном море. По его мнению, это мыс Тарханкут в Крыму, передаёт РИА новости.

Об этом учёный рассказал в кулуарах встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным исследованиям, которая проходит в российской столице. При этом Коновалов пояснил, что, несмотря на то, что мыс расположен в западной части полуострова, система течений там происходит против часовой стрелки.

«Таким образом, воды поступают из глубоководной части моря, где они наиболее чистые. Поэтому самые прозрачные, самые чистые воды в Чёрном море по любым характеристикам именно там – на мысе Тарханкут», – подчеркнул он.

Учёный также считает, что чистое и комфортное море для купания – на южном побережье Крыма, так как там шельф узкий, а глубины большие.

«Да, там расположен крупный порт Ялта, но сточные выруски глубоководные и это вообще никак не загрязняет прибрежную зону», – пояснил Коновалов.

При этом директор Морского гидрофизического института РАН назвал и самые грязные участки черноморского побережья. По его словам, это, прежде всего, мелководье и заливы – румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Также грязное море там, рядом порты.

«Чем ближе к портам, тем хуже. А если там ещё и мелководье, то там как раз и будет скапливаться вся грязь», – резюмировал учёный.