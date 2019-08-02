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Нобелевский лауреат Даниэль Канеман расскажет о системных ошибках человеческого мышления на MTT Forum 7 ноября в Москве

Москва, 02.08.2019
В 2002 году израильский ученый Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике. Необычность этого события состоит в том, что Канеман — вовсе не экономист, а психолог.
  • Нобелевский лауреат Даниэль Канеман расскажет о системных ошибках человеческого мышления на MTT Forum 7 ноября в Москве

из архива пресс-службы

Однако исследования человеческого мышления, которые он проводил совместно с  Амосом Тверски, имели важнейшее значение именно для экономики. Амос Тверски умер в 1996-м году — если бы он был жив в 2002-м, два ученых получили бы премию вместе.

Классическая экономическая теория основывалась на предположении о том, что люди в целом принимают рациональные решения и пытаются извлечь для себя максимальную выгоду. Канеман и Тверски продемонстрировали, что иррациональность, с которой люди мыслят и делают выбор, носит не случайный, а системный характер. Ученые провели серию экспериментов и выявили около 20 «когнитивных искажений» — ошибок мышления, которые влияют на наше восприятие мира и обычно остаются незамеченными.

Яркий пример такой ошибки — это «эффект якоря». Он представляет собой абсурдную способность людей подвергаться влиянию заведомо случайных чисел при формировании суждения. Так, в одном из экспериментов немецкие судьи были склонны приговорить магазинного вора к более длительному заключению, если перед вынесением приговора их просили бросить кости, которые были специально модифицированы так, чтобы выпадало число побольше.

aaa2418.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Вместе с Тверски, Канеман создал теорию перспектив, которая описывает, как люди принимают решения в условиях риска. Ученые экспериментально продемонстрировали, что человеку свойственно переоценивать малые вероятности и недооценивать большие. Люди также склонны больше переживать из-за потерь, чем радоваться от выигрышей такого же размера, и в целом вести себя совсем не как идеальный субъект экономических отношений со встроенным калькулятором в голове и полным отсутствием эмоций.

В последние годы Даниэль Канеман сосредоточился на исследовании природы человеческого счастья. Открытия ученого в этой сфере также вселяют беспокойство и сомнение в разумности homo sapiens — и не только потому, что ключевой эксперимент Канемана включал в себя намеренно продленную колоноскопию (исследование прямой и толстой кишки с помощью эндоскопа).

На MTT Forum Даниэль Канеман обсудит слабые стороны человеческой способности рассуждать и предложит способы принимать решения хотя бы отчасти более рационально. Речь также пойдет о том, что все-таки делает людей счастливыми и как знания о природе счастья можно применять в разработке продуктов, услуг и систем мотивации сотрудников.

Помимо Даниэля Канемана на форуме выступит с лекцией Джозеф Пайн, автор бестселлера «Экономика впечатлений», и Марк Гоулстон, эксперт по переговорам, который обучает сотрудников ФБР и полиции, а также топ-менеджеров компаний списка Fortune 500.

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