ОСАГО и КАСКО от Тинькофф: что это?

Автострахование – привычное дело для россиян. Однако не все понимают разницу между полисами ОСАГО и КАСКО. Больше всего это относится к водителям-новичкам, ставшим владельцами первой машины. Какое отличие между этими видами страхования и где сделать страховку? Получить электронный полис ОСАГО или КАСКО, можно у компании, имеющей на это лицензию. Одной из таких является банк Тинькофф.

КАСКО

Этот вид автострахования гарантирует выплату в случае угона, повреждения машины. К страховым случаям по КАСКО относят самые разные противоправные действия, в числе которых:

падение разных предметов на автомобиль;

угон;

ДТП;

порча автомобиля злоумышленниками;

пожар.

Набор рисков, от которых страхуется машина, определяется страховщиком и согласуется с Центробанком РФ. Любые события, за которые предполагается выплата, описываются в договоре автострахования. Там же указывается, сколько будет выплачено страховой фирмой пострадавшему лицу. Оформляя в Тинькофф КАСКО, можно быть уверенным, что компания выплатит страховые при возникновении страхового случая. У этого вида полиса есть одно преимущество: компания выплачивает денежные средства вне зависимости от вины автовладельца. К этому не относится умышленное повреждение машины владельцем или иными лицами, допущенными к управлению ей.

ОСАГО

Обязательное автострахование ОСАГО – способ получить финансовую поддержку виновнику аварии. В случае возникновения ДТП, денежная ответственность переходит на страховую фирму. Другими словами, при аварии, ущерб будет оплачиваться тому, кто пострадал не виновником, а страховой компанией. По ОСАГО, возмещение убытка получают не только собственники имущества, но и люди, пострадавшие при ДТП.

Приобретение полиса автострахования – обязательно для всех. Страховая фирма не имеет права отказать владельцу машины в заключение договора.

По ОСАГО, пострадавшему в ДТП производится выплата по полюсу. Если же в происшествии пострадали люди, то страховая им делает выплату не зависимо от наличия автополиса у виновника аварии.

Автовладельцы сами решают, какой вид полиса им получать. Это может быть КАСКО или ОСАГО. В первом случае, автовладельцы сами решают, делать им КАСКО или нет, а вот без ОСАГО управлять машиной нельзя. На территории РФ это запрещено законом и наказывается штрафом. В настоящее время его размер составляет 5000 рублей.