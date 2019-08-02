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ОСАГО и КАСКО от Тинькофф: что это?

Москва, 02.08.2019
Автострахование – привычное дело для россиян. Однако не все понимают разницу между полисами ОСАГО и КАСКО. Какое отличие между этими видами страхования и где сделать страховку?
#PressRelease

Автострахование – привычное дело для россиян. Однако не все понимают разницу между полисами ОСАГО и КАСКО. Больше всего это относится к водителям-новичкам, ставшим владельцами первой машины. Какое отличие между этими видами страхования и где сделать страховку? Получить электронный полис ОСАГО или КАСКО, можно у компании, имеющей на это лицензию. Одной из таких является банк Тинькофф.

КАСКО

Этот вид автострахования гарантирует выплату в случае угона, повреждения машины. К страховым случаям по КАСКО относят самые разные противоправные действия, в числе которых:

  • падение разных предметов на автомобиль;
  • угон;
  • ДТП;
  • порча автомобиля злоумышленниками;
  • пожар.

Набор рисков, от которых страхуется машина, определяется страховщиком и согласуется с Центробанком РФ. Любые события, за которые предполагается выплата, описываются в договоре автострахования. Там же указывается, сколько будет выплачено страховой фирмой пострадавшему лицу. Оформляя в Тинькофф КАСКО, можно быть уверенным, что компания выплатит страховые при возникновении страхового случая. У этого вида полиса есть одно преимущество: компания выплачивает денежные средства вне зависимости от вины автовладельца. К этому не относится умышленное повреждение машины владельцем или иными лицами, допущенными к управлению ей.

ОСАГО

Обязательное автострахование ОСАГО – способ получить финансовую поддержку виновнику аварии. В случае возникновения ДТП, денежная ответственность переходит на страховую фирму. Другими словами, при аварии, ущерб будет оплачиваться тому, кто пострадал не виновником, а страховой компанией. По ОСАГО, возмещение убытка получают не только собственники имущества, но и люди, пострадавшие при ДТП.

Приобретение полиса автострахования – обязательно для всех. Страховая фирма не имеет права отказать владельцу машины в заключение договора.

По ОСАГО, пострадавшему в ДТП производится выплата по полюсу. Если же в происшествии пострадали люди, то страховая им делает выплату не зависимо от наличия автополиса у виновника аварии.

Автовладельцы сами решают, какой вид полиса им получать. Это может быть КАСКО или ОСАГО. В первом случае, автовладельцы сами решают, делать им КАСКО или нет, а вот без ОСАГО управлять машиной нельзя. На территории РФ это запрещено законом и наказывается штрафом. В настоящее время его размер составляет 5000 рублей.

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