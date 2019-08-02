Путин снизил НДС на фрукты и поднял на налог на пальмовое масло

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, по которому ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод уменьшилась сразу до 10%. При этом НДС на пальмовое масло увеличился до 20%, передаёт РИА Новости.

По мнению экспертов, снижение ставки налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям значительно увеличить объёмы оборотных средств и вложить их в закладку новых садов.

Между тем увеличение ставки НДС для пальмового масла принесет в казну государства дополнительные финансовые средства, которые планируется использовать для производства молока и выпуска в РФ качественных молочных продуктов, которые будут доступны по цене жителям страны

В свою очередь, некоторые эксперты опасаются, что с повышением НДС на пальмовое масло произойдёт рост розничных цен на конфеты, другие сладости, на молочную продукциию, а также на моющие средства и шампуни.