Россия и США официально заявили о выходе из ДРСМД

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что начиная со 2 августа 2019 года официально прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Позже глава американского Госдепа Майк Помпео написал в своём микроблоге Twitter, что именно Россия несёт «исключительную ответственность» за прекращение ДРСМД.

«2 февраля 2019 года Вашингтон дал Москве 6 месяцев, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Однако в Кремле отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. Мы не останемся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несёт за это исключительную ответственность», – подчеркнул госсекретарь.

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Согласно Договору, который в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган, страны должны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

В октябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора, из-за имеющихся со стороны РФ нарушений его условий. В декабре того же года тогдашний глава Госдепа Майк Помпео выдвинул Москве ультиматум, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая якобы нарушает ДРСМД. В ответ на это российская сторона обратила внимание на то, что дальность данной ракеты не превышает установленных ограничений.

В начале февраля 2019 года Трамп заявил, что США приостанавливает участие в ДРСМД и выйдет из договора через 6 месяцев, если РФ не вернётся к его соблюдению. 30 мая 2019 года Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с США.