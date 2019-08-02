Курс доллара: обвал рубля: аналитики предрекли «августовский сценарий»

Падение цен на нефть почти на 6% из-за обострения торговой войны между США и КНР стало причиной обвала курса рубля. Курс доллара на Московской бирже к 14.30 мск пятницы прибавил 76 копеек, пробив отметку 65 руб. - 65,12, евро подорожал на 97 копеек - 72,30 руб.

Важнейшей причиной негатива для рубля стал внешний фон, оказавший влияние на практически все активы emerging markets. Кроме того, глава Федеральной системы ясно дал понять, что снижение процентной ставки в США - это всего лишь корректировка политики и не предполагает начала длинной серии снижений ставки. Так что нового притока капитала рынки не ждут. В этой ситуации август действительно может стать худшим месяцем в году для рубля, как прогнозировали аналитики. Возможно, снижение продолжится и осенью.



Давление на рубль идет сейчас сразу по двум направлениям, указывает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Во-первых, это общее бегство от риска на фоне решения Трампа о введении новых пошлин на товары из США. Большинство валют развивающихся стран снижаются, так как протекционизм США может еще больше ударить по мировой торговле, которая и без этого сокращается. В свою очередь негативные ожидания переносятся на рынок нефти, который бьет по курсу рубля, с другой стороны. Падение нефти – это эффект от ожиданий снижения темпов увеличения спроса на фоне торговых войн.

Учитывая внешнюю конъюнктуру, в краткосрочной перспективе может сформироваться достаточно внушительный спрос на валюту, что дополняется общим негативным для рубля августовским сезонным фактором. Не исключено, ожидает Василий Карпунин, что курс USD/RUB в следующие несколько сессий может поступательно расти в пределах 65,5 рубля.

Между тем, добавляет Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», итоги заседаний и ФРС, и ЕЦБ отражают имеющиеся у них в наличии для реализации в ближайшие кварталы планы по монетарному стимулированию. Эти планы нацелены на сглаживание инфляционных рисков при параллельном создании предпосылок для ускорения экономики. Судя по событиям четверга, краткосрочный эффект этих решений усилит информация о новом витке экономико-политических противоречий между рядом ведущих развитых и развивающихся стран.

Это, уверен эксперт, поддержит спрос на «качество», что в свою очередь, ограничит активность покупок на сырьевом сегменте и, в итоге, окажет понижающее давление на инфляционные ожидания. В свою очередь, заседание Банка России завершилось увеличением ЦБР проинфляционных оценок согласно данным итогового документа июльской сессии российского Центробанка. Ситуация, усиления внутренних рисков при ослаблении внешних традиционно негативна для российской валюты. Она сейчас отыгрывается рынком.

В то же время, отмечает Александр Осин, и ЕЦБ, и ФРС избегали в своих последних решениях рисков создания у рынка значимых устойчивых дефляционных ожиданий.

По итогам июльской сессии ЕЦБ было продемонстрировано повышение им приоритета ускорения экономического роста при снижении важности задачи подавления инфляционных рисков. Согласно выступлению Марио Драги, ЕЦБ беспокоят низкие инфляционные ожидания в ЕМС, и реакция Европейского Центробанка будет «симметричной», и в случае превышения инфляцией целевого уровня в 2%(г/г), и в случае, если она будет оставаться ниже него.

Заявление Джерома Пауэлла о том, что июльские решения Fed это не начало нового цикла, а «корректировка политики внутри цикла» с целью «продлить текущую» тенденцию в инфляции, в свою очередь означает, что ФРС не дает рынку ложных ориентиров, перерастание долговой проблемы США - в том или ином виде – продолжается. Эти итоги июльских сессии ЕЦБ и ФРС представляется эксперту очень позитивным фактором для инвестиций в риск, но лишь с точки зрения, по - видимому, значительно более длительной, отложенной во времени по срокам реализации перспективы развития событий.

По итогам августа, отмечает Александр Осин, возможно снижение курса российской валюты. Вероятный диапазон значений закрытия торгов месяца по валютным парам USDRUB и EURRUB составляет: 63,20 - 65,60 и 69,70 – 72,85 рубля за доллар и единицу европейской валюты. Как видно из данных оценок, курс рубля сохраняет потенциал ослабления к евро и доллару США. Однако и доллар, и евро по отношению к рублю уже заметно приблизились к уровням, выше которых закрепиться в ближайшие недели этим валютным парам будет сложно. Это обусловлено статистическими факторами, влияющими на динамику курсов и неоднозначным характером макроэкономических оценок, влияющих на поведение данных валютных пар, в том числе, оценок, представленных выше.