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Сергей Горьков. Мышление 2.0

Москва, 02.08.2019
#Культура
#Книги
  • Сергей Горьков. Мышление 2.0

Было ведь: бьетесь, бьетесь над решением какой-то проблемы, но как «рыба об лед»? Еще хуже, если неразрешимой кажется бизнес-задача. Вы растерянно оглядываетесь: как быть?

Нерешаемая задача решаема. Автор книги Сергей Горьков, глава Росгеологии, а до этого — замминистра экономического развития и глава Внешэкономбанка – не единожды доказал это. Модернизируя Внешэкономбанк, Горьков с командой разработал прорывную стратегию. Технологию он описал в книге «Мышление 2.0».

Какие барьеры мешают нам увидеть решение?

Страх. Однажды вы потерпели неудачу, и теперь боитесь пробовать новое. Возвращаетесь к старым и некогда успешным стратегиям, в которых нет места нестандартным решениям. Вы ходите по кругу.

«Я все знаю». Анализ крупных ошибок, допущенных руководителями, показывает, что они часто переоценивают свои возможности. Попытка решать нестандартные задачи в парадигме «я все знаю» — барьер.

«Недавно мы проводили хакатон, в ходе которого командам-участникам предлагалось найти решение реальных кейсов по внедрению блокчейн-технологии в государственном управлении. В нем участвовали как команды из взрослых людей, так и команды тинейджеров. По результатам хакатона более половины наиболее эффективных и нестандартных решений были найдены тинейджерами. Мы задались вопросом, почему они это сделали. И пришли к выводу, что фактор их успеха – состояние «я много чего не знаю».

Напряжение. Когда вы ищете выход, напрягается не только разум, но и тело. Уровень адреналина повышается. Включается рефлекс выживания – тут не до нестандартных решений.

Знаете, как у нас в голове рождаются идеи? Левое полушарие головного мозга отвечает за логику, а правое — интуитивное. Именно правополушарное мышление требуется для ситуаций неопределенности.

Автор предлагает 12 конкретных шагов, которые помогут вам выйти из тупика. Они не только подробно описаны, но и зафиксированы в карте знаний. Ее можно повесить у себя над столом, чтобы не упустить важное.

А что потом? Вы проведете разбор смыслов. Сможете объяснить новую идею ребенку. Станете думать мультимодально.

«Стратегия в наше время должна быть подвержена постоянной эволюции. Необходимо непрерывно оценивать предпосылки и ситуацию, определять текущую позицию и угрозы, корректировать стратегию практически в режиме онлайн. Нас долго учили линейному восприятию мира: составь лучший и худший сценарий и план реализации, управляй эффективностью в достижении целей. Но бизнес уже осознал, что современный мир не устроен линейно, а между лучшим и худшим сценарием много неопределенности. Будущее многовекторно и непредсказуемо. Чтобы опередить это будущее, важно не угадать сценарий, а иметь возможность быстрой корректировки».

Однажды вы откажетесь от шаблонов, найдете искомое и, скорее всего, создадите новую стратегию. Ведь чтобы измениться, нужно лишь подумать новыми мыслями о новых результатах.

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