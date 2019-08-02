США ввели новый пакет антироссийских санкций из-за дела «Скрипалей»

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указа о введении нового пакета антироссийских санкций из-за отравления в британском Солсбери в марте 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервнопаралитического вещества «Новичок». Как подчёркивается в заявлении администрации президента США, санкции введены так как Москва «не представила требуемых гарантий»,

«При покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», - цитирует представителя Белого дома РИА Новости чиновник.

Напомним, первый пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей» был введён Госдепом США 27 августа 2018 года. Россия все обвинения в свой адрес в причастности к этому инциденту отвергает.