Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»

Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей». Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, второй пакет антироссийских ограничительных мер предполагает запрет на выдачу займов, предоставление финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.

США могут создавать эти препятствия через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях. Также банки США не смогут кредитовать правительство РФ, кроме тех случаев, когда займы идут на покупку продовольствия или сельскохозяйственных товаров. При этом все полномочия по введению ограничений возлагаются на главу Минфина по согласованию с Госдепом.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указа о введении нового пакета антироссийских санкций из-за отравления в британском Солсбери в марте 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервнопаралитического вещества «Новичок».

Как пояснил, высокопоставленный представитель администрации США, второй пакет санкций вводится в связи с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, «не предоставила гарантий в рамках американского закона» «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применён в связи с этим инцидентом.