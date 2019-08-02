ТОП-15 курсов контекстной рекламы в Москве: где лучше учиться в 2019 году?

Подбор из ТОП-15 курсов контекстной рекламы в Москве, после которых вы научитесь самостоятельно подготавливать, запускать и оптимизировать рекламные кампании в Яндекс Директ и Google Adwords. Цены, программы обучения, количество часов и приятные бонусы.

Контекстная реклама является лидером по привлечению новых клиентов на веб-ресурсы. С каждым годом доля рекламного трафика стремительно увеличивается. В связи с этим, профессия специалиста по контекстной рекламе становится все более популярной и востребованной. Освоить данную специальность можно, конечно, и самостоятельно, но тогда вам потребуется приложить намного больше усилий и времени. Чтобы не учиться на собственных ошибках, лучше пройти курсы контекстной рекламы у профессионалов, которые уже добились хороших результатов в данной сфере.

Программы обучения, входящие в подборку, позволять вам изучить все тонкости контекстной рекламы, чтобы использовать данный инструмент, как эффективных способ привлечения клиентов на ваш сайт.

Курсы контекстной рекламы в Москве: где, как и сколько стоят?

Передача опыта – это популярная тема, поэтому многие рекламные агентства, частные интернет-маркетологи и другие организации составляют собственные программы, которые позволяют освоить всем желающим абсолютно новую для них профессию. Курсы контекстной рекламы будут полезными не только для фрилансеров, маркетологов, но и для владельцев частного бизнеса. Благодаря полученным теоретическим и практическим знаниям, вы сможете не только самостоятельно запускать и оптимизировать рекламные кампании в Яндекс Директ и Google Adwords, но и сможете контролировать работу подрядчиков.

1. RA-School.

Очный курс обучения контекстной рекламе в поисковых системах Яндекс и Google проходит в двух вариантах: индивидуально (длительность одного занятия от 3 до 5 часов, стоимость - 5 000 руб.); в дневной или вечерней группе из 6-7 человек максимум (10 занятий по 3-4 часа, цена участия - 15 000 руб.).

Бонусы: возможность пройти повторный курс бесплатно, группы до 7 человек, после вручения сертификата, вы получите видеозаписи всех пройденных уроков и другие приятные привилегии.

Подробнее: https://context-kursy.ru/

2. Cybermarketing.

План обучения состоит из 8 занятий по 2,5 часа. Цена образовательного курса – 20 000 рублей. Уроки проходят по понедельникам и четвергам в первой половине дня. Обещают научить настраивать и вести рекламу в Google Ads и Яндекс Директ, планировать рекламный бюджет, анализировать трафик.

Подробнее: https://www.cybermarketing.ru/

3. Школа контекста.рф.

Две программы обучения: «Контекстная реклама от А до Я» (7 занятий, стоимость участия – 21 500 руб.); «Для руководителей и владельцев бизнеса» (4 занятия, 35 000 руб.). Бонус – доступ в личный кабинет с материалами курса до 1 года.

Подробнее: https://школа-контекста.рф/

4. Moscow Digital Academy.

Обязуются рассказать, как можно сэкономить на контекстной рекламе, научить собирать ключевые запросы, настраивать и запускать рекламные кампании, а также анализировать их эффективность. Стоимость прохождения курса – 14 900 руб. (8 уроков, 30 ак./часов, 10 часов практики).

Подробнее: https://m-d-a.ru/

5. Myacademy.

План обучения состоит из 48 часов теории и 12 часов практики. Стоимость участия – 21 150 руб. Занятия проходят в группе не более 17 человек. Обещают объяснить, как планировать рекламные кампании, как создавать эффективные объявления и как оптимизировать контекстную рекламу.

Подробнее: https://myacademy.ru/

6. Специалист.ру.

Предлагают комбинированный курс контекстной рекламы , на котором обещают научить, как создавать рекламные кампании в Яндекс Директ и дадут практические рекомендации по ведению контекста в Google Ads. Стоимость обучения – 21 540 руб.

Подробнее: https://www.specialist.ru/

7. МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Программа разработана с целью обучения настройке, анализу и оптимизации рекламных кампаний в Яндекс Директ. Включает 5 занятий (8 ак.ч.). Цена участия - 6 490 руб.

Подробнее: http://edu.bmstu.ru/

8. Академия интернет-маркетинга.

Курсы контекстной рекламы предусматривают передачу знаний, благодаря которым вы должны научится самостоятельно размещать поисковую и медийную рекламу в сервисах Яндекса и Google, собирать семантическое ядро, составлять объявления, настраивать ставки, работать со статистикой. Стоимость участия - 25 000 руб.

Подробнее: http://www.ashmanov-academy.ru/

9. Targetgirl.

Обещают объяснить, как разрабатывать и запускать рекламу в Яндекс Директ и Google Adwords, а также научить пользоваться инструментами для ее анализа. Учебная программа включает 6 занятий. Стоимость участия - 24 000 руб. Бонус - создание сайта на конструкторе.

Подробнее: https://schooltarget.ru/



10. Эффективный сайт.

Курс «Профессиональная работа с контекстной рекламой» рассчитан на 7 занятий по 2 часа. Стоимость прохождения образовательной программы - 21 250 руб. Обещают передать методы ведения рекламных кампаний, а также сформировать навыки привлечения целевых клиентов на сайт без продвижения в поисковых системах.

Подробнее: https://www.analizsaita.ru/

11. Лидер.

Программа обучения занимает 60 ак./ч., стоимость - 12 000 руб. (со скидкой). Уроки проходят утром, днем, вечером или по субботам и воскресеньям. Обязуются дать знания, направленные на применение систем Яндекс Директ и Google Adwords. Обещаю показать примеры неправильный объявления и критические ошибки.

Подробнее: https://liderkurs.ru/

12. Русская Школа Управления.

Курс контекстной рекламы предназначен для повышения квалификации специалистов в сфере интернет-маркетинга. Стоимость - 39 900 руб., длительность - 3 дня (с 9:00 до 16:15). Обещают дать ответы на вопросы, связанные со спецификой вашей сферы деятельности, раскрыть особенности продающего дизайна для сайта, научить анализировать рекламу.

Подробнее: https://uprav.ru/

13. Unibrains.

Образовательная программа включает 36 часов теории, 68 часов практики, 8 часов бизнес-игр (3,5 месяца). Цена участия - 70 000 руб. Обязуются научить профессионально работать с рекламой в Яндекс Директ и Google Adwords.

Подробнее: https://unibrains.ru/

14. СПБШТ.

На занятиях обещают научить грамотно использовать рекламные возможности систем Яндекса и Google, анализировать кампании с помощью Яндекс Метрики, Google Analytics. Программа включает 5 занятий, стоимость - 8 000 руб. (со скидкой).

Подробнее: http://videoforme.ru/

15. Гильдия Вебмастеров.

Программы обучения: с нуля (5 дней, по 2 часа, 6 000 руб.), для продвинутых (3 дня, по 2 часа, 2 400 руб.). Обещают сжатые периоды между занятиями и большую часовую нагрузку. Подходят для тех, ктопредпочитает обучиться контекстной рекламе в короткие сроки.

Подробнее: http://guildwm.ru/



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