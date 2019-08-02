Новый виток торговой войны

Уже 1 сентября Соединенные Штаты введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов. Эту информацию анонсировал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп. Правда, он отметил, что торговые переговоры с Пекином продолжаются. «Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее», — приводит слова главы США Forbes.

Торговый конфликт между США и Китаем продолжается достаточно долго. В январе 2018 года США повысили пошлины на поставки солнечных панелей и стиральных машин, крупнейшим производителем которых является Китай. Китай в ответ повысил пошлины на импорт из США продовольственных товаров. В июле и августе США и КНР ввели новые пошлины друг против друга — в общей сложности на импорт товаров суммарной стоимостью 50 млрд долларов для каждой. В сентябре прошлого года Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на поставки из Китая в объеме 200 млрд долларов. Пекин ответил введением пошлин на поставки на сумму 60 млрд долларов.

В декабре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе заключили 90-дневное перемирие, решив не повышать пошлины во время переговоров. Однако в мае Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров. Китай это опроверг. США все же повысили пошлины на китайский импорт объемом 200 млрд долларов - с 10% до 25%.

После публикации вчерашнего сообщения американского президента стоимость фьючерса на нефть марки Brent со сроком поставок в октябре 2019 года снизилась до 61,12 доллара за баррель (на 6%). А уже после 21:00 мск цена Brent опустилась до 60,12 доллара. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже этого уровня 18 июня текущего года.

На сегодняшний день основой угрозы и спусковым механизмом возможного экономического кризиса 2019-2021 годов являются именно торговые войны и их воздействие, уверен генеральный директор АО "НафтаГаз" Ислам Назаралиев. В глобальном плане очередной шаг в сторону эскалации экономических конфликтов, может стать «началом конца».

Если даже не забегать настолько вперёд, то в данный момент очередное повышение торговых пошлин между представителями двух, крупнейших мировых экономик и одновременно владельцев самого тяжеловесного суверенного долга чревато сокращением мирового производства, международной торговли, что при планомерно растущем фондовом рынке чревато возникновением и раздутием новых пузырей, считает аналитик.

Однако, обращает внимание он, последние данные о росте промышленного производства Китая выше прогнозов аналитиков, на 6,3% в июне, розничные продажи выросли на 9.8% - это дало инвесторам надежду, что китайская экономика имеет поддержку и рынки АТР начали расти в цене, но также это дало Трампу возможность безнаказанно, с точки зрения глобального воздействия на экономику, проводить политику ужесточения пошлин.

Реакция же нефтяных котировок, полагает Ислам Назаралиев, в целом объяснима, но по-прежнему непонятна. Очевидно, что страх потерять капиталы на волатильности, заставляет трейдеров снижать котировки вопреки всем имеющимся факторам. Дональд Трамп в этой ситуации выступает в качестве умелого манипулятора, который одновременно и приобретает доходы для Америки и удерживает нефть на высоком уровне. Закончится это очевидно не скоро, видимо, когда закончится срок полномочий действующего президента США.

В происшедшем вся суть внешней политики США, говорит аналитик «Алор Брокер» Виктория Ситникова. Заявлять о светлом будущем и всеобщем благоденствии, строить совместные планы, пожимать руки... и продолжать гнуть свою линию, принимая решения, котороые вообще никак не соотносятся со словами. Как напоминает эксперт, торговые китайско-американские отношения в общем-то никогда не строились на принципах взаимного уважения и равноправия.

Китай на рубеже веков, благодаря проводимым правительством и партией глубочайших реформ экономики и развитию рыночных институтов стал исключительно привлекательным для прямых инстветиций в производство. Дешевая рабочая сила, низкие налоговые ставки, низкие требования к экологичности производства и крайне благоприятное для работодателя трудовое законодательство. Китайское экономическое чудо своим существованием очень во многом обязано сотням миллиардов долларов, влитых в промышленность КНР американскими и квазиамериканскими транснациональными корпорациями, которые переводили в Китай производство всего, в чем нуждался потребительский рынок крупнейшей экономики мира.

Это продолжалось почти два с половиной десятилетия, напоминает Виктория Ситникова. США поставляли Китаю капитал, технологии и патенты, обратно получали дивиденды и товары, которые было выгодно производить в стране третьего мира, которой он являлся. Сопровождалось это стремительным подъемом экономики Поднебесной: если в 1989 году ВВП КНР оценивался в 0,46 трлн, в 1999 - в 1,09 трлн, в 2009 - 5,12 трлн долларов, а в этом году, по прогнозам, вполне может превысить 14,2 трлн долларов.

В то же время в США промышленное производство сворачивалось, закрывались шахты, заводы, на карте самой богатой в мире страны появлялись города-призраки, самым знаменитым из которых является Детройт, росла официальная безработица, которая в 2010 году превысила 10%. Политика экспатриации производства в конечном счете стала одной из причин сначала ипотечного, а затем и мирового финансового кризиса на рубеже тысячных-десятых годов. Ведь именно борьба с безработицей и репатриация производства стала главным козырем предвыборной программы Трампа.

Конкурировать с Китаем Америка в сфере промышленного производства до сих пор не может, уверена Виктория Ситникова. Ддаже при условии роста благосостояния китайских рабочих, размещать производство в КНР рентабельнее, чем в США. Если заманить промышленников в США нельзя, их можно к этому попросту принудить, ограничив импорт.

По сути, заключает эксперт, установление заградительных пошлин является единственным способом стимулирования промпроизводства для США, поскольку только так можно выровнять цены на импорт и товары собственного производства. Определенные результаты уже есть: например, в мае Вашингтон констатировал снижение уровня безработицы до 3,6%. впервые с 1969 года. Никакого конфликта в этой так называемой "торговой войне" на самом деле просто нет, поэтому договариваться сторонам не о чем. США сейчас решают собственные проблемы и пытаются устранить последствия прнинятия неверных решений в прошлом, если при этом страдают их торговые партнеры - пусть так.