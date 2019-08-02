Украине предстоят крупные выплаты по внешнему долгу

По данным министерства финансов Украины выплаты по внешнему долгу в 2019 году составят 2,7 млрд. долларов США и 144 млрд. гривен (5,65 млрд. долларов по сегодняшнему курсу) по внутреннему долгу. В следующем, 2020 году, ситуация с выплатами долгов будет еще тяжелее – предстоят выплаты по внешним и внутренним долгам на общую сумму 14,35 млрд. долларов. В настоящее время Киев активно осуществляет новые займы под 6-7% годовых в валюте и под 15-17% годовых в гривне. Проценты, по мировым меркам, очень высокие, но для Украины приемлемые, поскольку год назад (во время приостановки сотрудничества с МВФ) Киев занимал под 9-10% в валюте и под 19-20% гривне.

Золотовалютные резервы Украины в июле 2019 года выросли до 20,64 млрд. долларов, что позволит рассчитаться по долгам 2019 и 2010 годов даже при отсутствии новых займов. Кроме того, значительная часть долгов номинирована в национальной валюте, и девальвация гривны способна будет помочь Киеву рассчитаться по долгам.