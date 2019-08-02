В НАТО рассказали, будет ли альянс размещать в Европе новые ядерные ракеты

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – сделал важное заявление, рассказав журналистам собирается ли альянс размещать в странах Евросоюза новые ядерные ракеты наземного базирования после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, он ещё раз подтверждает, что этого не произойдёт, передаёт РИА Новости.

«НАТО не будем повторять за тем, что делает Россия, – подчеркнул Столтенберг. – Так как мы не хотим новой гонки вооружений. У нас не было и нет намерений размещать новые наземные ядерные ракетные вооружения в Европе».

При этом он напомнил, что в странах Старого Света «нет новых американских ракет, но есть российские».

Ранее сообщалось, что США и Россия официально объявили, что со 2 августа 2019 прекращено действие ДРСМД, который был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года представителями СССР и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.