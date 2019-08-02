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В Росгидромете предупредили о росте числа опасных погодных явлений

Москва, 02.08.2019

Максим Яковенко – руководитель Росгидромета – заявил, что количество природных явлений, которые представляют серьёзную опасность, как для экономики в целом, так и для отдельного человека, увеличивается и в дальнейшем только будет расти. При этом он пояснил, что в число таких бедствий входят аномальная жара, шквалистые ветры, ветры, ураганы и проливные дожди, передаёт РИА Новости.

«Если анализировать 80-е года прошлого века, то в тот период ежегодно наблюдалось не более 150 опасных явлений, которые оказывали влияние на экономику, – напомнил Яковенко. – Сейчас же таких явлений минимум 450. Так что можно сказать, что мы перешли на другой уровень частоты опасных явлений. При этом степень их воздействия возрастает. В будущем такая тенденция сохранится.

Глава Росгидромета считает, что рост числа опасных явлений связан с изменением климата, а также с активностью Солнца. Сейчас, по его данным, звезда находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла.

«В ближайшие 10-15 лет, пока мы будем приближаться к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут только нарастать. Что это значит? А то, что на Землю больше тепла и солнечной энергии будет поступать. А это в свою очередь будет усугублять ситуацию и приводить к тому, что ещё сильнее будут меняться периоды тепла, холода, осадков. Мы корректируем все свои модели, потому что необходимо в расчет принимать климат», – резюмировал Яковенко.

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