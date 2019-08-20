Ученые рассказали, как правильно измерять артериальное давление

Согласно выводам международного исследования, проведенного Университетом Левена в Бельгии, которые были недавно опубликованы в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, наиболее точным методом измерения давления следует признать 24-часовой мониторинг вне медицинских учреждений.

«Наше исследование подчеркивает необходимость измерения давления в течение 24 часов для диагностики высокого кровяного давления», - отметила доктор Глэдис Маэстре из Техасского университета.

В международном исследовании участвовали 11 135 человек в течение 14 лет,которые были зарегистрированы в 12 странах Европы, Восточной Азии и Латинской Америки.

«Хотя сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с артериальным давлением, независимо от того, как оно измеряется, ранее мы не знали, какой тип измерения артериального давления наиболее точно отражает риск», - поясняет Маэстре.

Именно серия измерений в течение суток, и, особенно, ночью во время сна позволяет более точно спрогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с единичными измерениями в медицинских учреждениях и подобрать более подходящую программу снижения артериального давления.