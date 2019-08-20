Эксперты ВШЭ прогнозируют новый экономический кризис в России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), проанализировав нынешнюю ситуацию в стране и мире, заявили, что в ближайшие год-полтора в России ожидается новый экономический кризис, который будет выражаться падением ВВП, высоким ростом инфляции и бюджетными трудностями. Одним из факторов, который может привести к такому развитию событий, аналитики школы считают торговую войну между Вашингтоном и Пекином, передаёт РИА Новости.

При этом эксперты напомнили, что в 2020-2021 годах пройдёт 12 лет после последнего глобального экономического кризиса. Как поясняют специалисты ВШЭ, этот период считается средней циклической волной, после которой в мире возможна новая рецессия. Поэтому, по их мнению, если страны с высоко развитой экономикой войдут в состояние рецессии, а еще хуже в экономический кризис, то это больно ударит и по экономике РФ.

При этом в ВШЭ прогнозируют, что техническая рецессия в нашей стране может начаться уже этом в этом году. А это значит, что два квартала подряд ВВП России будет падать, а уже через год-полтора можно ожидать серьёзного финансово-экономического кризиса.