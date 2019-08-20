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ФАС РФ оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. руб.

Москва, 20.08.2019

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тыс. руб. за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.

Отмечается, что ФАС привлекла к административной ответственности ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», выступающее учредителем телеканала CNN International, за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ. Таким образом, ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе.

Наша справка

Согласно «Закону о рекламе» при трансляции рекламы уровень громкости звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи. 

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