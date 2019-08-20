ФАС РФ оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тыс. руб. за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.

Отмечается, что ФАС привлекла к административной ответственности ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», выступающее учредителем телеканала CNN International, за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ. Таким образом, ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе.

Наша справка

Согласно «Закону о рекламе» при трансляции рекламы уровень громкости звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи.