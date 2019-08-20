GE Aviation подвела Boeing

На конференции Jefferies Global Industrials в Нью-Йорке главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург нехотя признал, что новый дальнемагистральный авиалайнер его корпорации — 777-9 впервые поднимется в воздух не ранее начала следующего года. И то, если к этому времени GE Aviation сможет устранить все неполадки в своей новой силовой установке GE9X.

Этот турбовентиляторный двигатель — самый мощный в мире на сегодняшний день из всех, что используются в гражданской авиации. На испытательном полигоне General Electric в штате Огайо он выдал рекордную тягу в 60,9 тонн. Почти на три тонны больше, чем смог продемонстрировать его предшественник — агрегат GE90-115B. Но это еще не все.

Благодаря гигантскому вентилятору, который достигает 3,4 метра в диаметре, новая силовая установка имеет непревзойденную степень двухконтурности — 10:1. Такие характеристики позволяют поддерживать огромную мощность при минимальном потреблении топлива. Так, в самой Boeing уже подсчитали, что при полете на расстояние 11,1 тысяч км расход топлива у модели 777-9 в двухклассной компоновке будет как минимум на 12% меньше, чем у конкурирующего лайнера Airbus A350-1000 с двигателями Rolls-Royce серии Trent 1000.

Но именно из-за нештатной работы GE9X флагман всей линейки широкофюзеляжных самолетов Boeing уже несколько месяцев не может совершить свой первый испытательный полет. «Мы решаем проблемы с двигателем. На первом агрегате GE обнаружены определенные сложности при прохождении тестов на надежность. Поэтому сейчас компания вносит изменения в компоненты силовой установки, что неминуемо потребует дополнительных испытаний», — говорит Мюленбург. — «Тем не менее, мы все еще движемся к тому, чтобы выполнить первую поставку самолета к концу 2020 года, хотя и понимаем, что такой график находится под давлением целого ряда обстоятельств».

Напомним, что первоначально новый самый длинный в мире пассажирский самолет Boeing 777-9 планировалось отправить на летные испытания еще в начале нынешнего года. Но, из-за технических проблем в рычаге привода поворота лопаток двигателя GE9X, их перенесли сначала на март, а потом на конец июня. Причем сам авиагигант никакой информации по этому поводу долгое время не предоставлял. И только после того, как глава авиакомпании Emirates Тим Кларк, заказавший 150 самолетов семейства Boeing 777-8/9, проговорился журналистам в кулуарах выставки в Ле Бурже, проблема стала достоянием гласности. Известно, что свой первый лайнер Emirates должна получить летом будущего года, но топ-менеджер авиакомпании уже заявил, что как поставку, так и ввод самолета в эксплуатацию придется перенести на более поздний срок.

«Сейчас весь процесс тормозит General Electric. Ее специалисты работают над проблемой с двигателем на своих стендах», — заявил два месяца назад финансовый директор Boeing Грег Смит. Что это за проблема, он не уточнил. Не смогли внести ясности в этот вопрос и представители самой General Electric. Они лишь сообщили, что произошедшее не имеет отношение к процессу испытаний или к условиям, в которых они проводились.

Возможно, ближе всех подобрались к истине специалисты Aviation Week. Как написало это издание, во время финальных сертификационных испытаний в передней части 11-ступенчатого компрессора высокого давления двигателя GE9X выявлена аномалия — один из элементов его статора испытывает повышенные нагрузки. «Эти нагрузки являются следствием небольшого конструкторского просчета, который на этапе разработки силовой установки относительно легко можно устранить», — уверены в Aviation Week. «Это не аэродинамическая проблема, а механическая — она никак не связана с производительностью двигателя, его настройками или с тем, как он был произведен», — прокомментировал ситуацию руководитель программы GE9X GE Aviation Тед Инглинг. Но ни конкретизировать характер неполадки, ни назвать возможные сроки ее устранения менеджер GE Aviation не смог.

Таким образом, не исключено, что после всех доработок двигателю GE9X придется заново пройти весь цикл испытаний. А это порядка полусотни полетов общей продолжительностью не менее 300 часов в составе летающей лаборатории Boeing 747-400. Но даже после того, как все проблемы будут решены и Boeing 777-9 с двигателями GE9X сможет подняться в небо, этому самолету предстоит еще пройти весь цикл летных испытаний, которые никогда не занимали менее 1 года.

Так что свой первый самолет Emirates сможет получить не ранее середины 2021 года. И это при самом благоприятном развитии событий. Но вот в Boeing, хотя и называют такой сценарий базовым, сами в него, похоже, верят с большим трудом. Во всяком случае, американский авиагигант уже неофициально дал понять своим клиентам, что поставки младшей модели нового семейства дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов — Boeing 777-8 с теми же двигателями GE9X, состоятся в 2022-2023 годах. «Такая корректировка графика снижает риск в нашей программе развития, обеспечивая более плавный переход от 777-9 к 777-8», — заявил представитель Boeing Пол Бергман.

Заметим, что сейчас в портфеле американского авиагиганта есть порядка 350 заказов на семейство Boeing 777-8/9 на общую сумму около 150 млрд долларов. И любой срыв поставок этих самолетов приведет к серьезным штрафным санкциям. А значит и к росту убытков, которые из-за запрета на полеты самолетов Boeing 737 MAX и так уже превысили 5 млрд долларов.