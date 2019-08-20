Гисметео, прогноз погоды на начало сентября: синоптики о новых погодных сюрпризах

Как-то незаметно пролетело лето, которое принесло огромное количество климатических сюрпризов жителям Русской равнины. С наступление календарной осени, по прогнозу Гиметео, меньше их точно не станет.

Погода в начале сентября в Центральной России. Прогноз Гисметео

Согласно прогнозу Гисметео, в первые дни осени-2019 в областях Центральной России будет пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди, местами сильные. Так, в Костромской и Ивановской областях, в период с 1 по 14 сентября – днём плюс 14-15, ночью – 11-12 выше нуля, северный ветер. В четверг, 5 сентября ожидается ливень, возможен град. В остальные дни обильных осадков не ожидается, но и солнце почти не будет выглядывать из-за туч. Аналогичная погода прогнозируется в Калужской, Владимирской, Тульской и Рязанской областях. Здесь средний температурный фон в начале сентября составит 15-16 днём и 10-12 – ночью. Пониженный фронт атмосферного давления принесёт сюда осадки и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду

Прогноз погоды в Крыму на первые 14 дней сентября

В первые 14 дней календарной осени в Крыму, по прогнозу Гисметео, погода ожидается очень хорошей как для пляжного отдыха, так и для посещения многочисленных достопримечательностей. Именно в этот период на полуострове традиционно складывается самая комфортная климатическая обстановка. С 1 по 14 сентября температура воздуха на приморских курортах в светлое время суток будет держаться в диапазоне плюс 23-25, в ночные часы термометры покажут 18-20 выше нуля. Температура воды на пляжах Чёрного моря – составит плюс 20-22, на азовском побережье - 21-23.

Погода в первые две недели сентября на Урале и в Сибири

Согласно прогнозу Гисметео, в сентябре к западу от уральских гор выпадет большое количество осадков, будет холодно и влажно. При этом на востоке Урала прогнозируется сухая погода с минимумом дождей. В целом дневной температурный фон на территории Уральского федерального округа прогнозируется в первой половине сентября будет в пределах плюс 14-18, ночью в некоторых районах возможно понижение показателей температуры до плюс 4-6.

По прогнозу Гисметео, Бабье лето на Урале наступит примерно 10 сентября, при этом его продолжительность составит около 5 дней. Сразу после его завершения резко похолодает. В частности, в ХМАО средняя дневная температура составит всего плюс 5-7. Ночью после 15 сентября прогнозируется падение температуры до нуля градусов.

Традиционным по своим климатическим показателям будет начало сентября в Сибири. По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 10 сентября в Омской области столбики термометров покажут 14-16 днём и плюс 7-9 ночью, возможны кратковременные осадки; в Томской области – плюс 13-15 днём, и плюс 6-8 ночью. В Новосибирске с 1 по 14 сентября будет вполне комфортно и сухо – дождей не ожидается, а воздух в некоторые дни прогреется до плюс 17-18. Вполне комфортно будет и после полуночи – до 12 градусов выше нуля.

Гисметео. Прогноз погоды на начало осени в Москве

По прогнозу Гисметео, начало осени в Москве будет умеренно тёплым. Количество осадков вряд ли превысит среднестатистическую норму за последние 5-10 лет. Средняя температура воздуха в дневные часы составит плюс 16-18, ночью – 11-13 выше нуля. Вторая декада первого осеннего месяца будет более дождливой. В период с 10 по 13 сентября может выпасть до трети месячной нормы осадков. При этом дневная температура воздуха будет оставаться примерно на тех же значениях - плюс 14-16.