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Курс доллара: эксперты рассказали, что может спасти рубль от дальнейшего падения

Москва, 20.08.2019
  • Курс доллара: эксперты рассказали, что может спасти рубль от дальнейшего падения

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В понедельник рубль продолжил падение к основным резервным мировым валютам. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 66,89 руб., что на 36,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте курс доллара преодолел психологическую отметку в 67 руб., что произошло впервые с 14 февраля 2019 года, торгуясь по 67,03. Курс евро стоил 74,22 руб., подорожав на 46,5 коп.

Как считают эксперты, несмотря на то, что к вечеру понедельника рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и евро, нацвалюта не особо отреагировала на позитивную динамику мировых рынков и растущую нефть. Сейчас давление на рубль оказывает фиксация прибыли на рынке ОФЗ, а также снижение ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.

Гельды Союнов из Альфа-банка отметил, что в понедельник на внутреннем валютном рынке наблюдалась пятничная динамика со снижением рубля. По его мнению, нацвалюта падала даже при том, что на мировых рынках в принципе доминируют позитивные настроения.

Также котировки нацвалюты не поддерживает рост цен на нефть. Эксперт предполагает, что такая ситуация связана с тем, что рубль является одной из немногих валют стран с развивающимися экономиками, укреплявшихся относительно американского доллара с начала года. Поэтому инвесторы могли решить зафиксировать прибыльные позиции в рубле с учётом ещё не ухудшившейся ситуации.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что рубль укреплялся в начале дня, но затем вновь начал слабеть, устремившись к отметке 67 руб. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 руб. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,37%, недельная поднялась до 7,41%, а месячная осталась на уровне 7,46%. Рубль растерял свою уверенность, хотя поводов для этого немного. В целом же на рынках преобладают ожидания роста аппетитов к рисковым активам. Тем не менее в рубле преобладают локальные распродажи, которые, вероятно, остановятся на фоне налогового периода в ближайшие дни.

Между тем, аналитики Сбербанка полагают, что в ближайшее время курс рубля ждёт довольно волатильная торговля, однако российская валюта будет смещаться в сторону укрепления.

«По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65.5–66.5 руб./долл.», — написал руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.

Не согласен с аналитиками «Сбербанка» Геннадий Николаев из Академии управления финансами и инвестициями. По его мнению, в ближайшей перспективе нацвалюта продолжит падать и закрепится в диапазоне 67,00-67,20.

«Спасти рубль от дальнейшего обрушения может лишь налоговый период, если, конечно, на рынки не придет новая волна бегства от рисков», - резюмирвал эксперт.

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