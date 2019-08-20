Курс доллара: рубль пошёл на разворот

После вчерашнего аномального обвала, когда нацвалюта просела до 67 руб., что произошло впервые с 14 февраля, сегодня рубль пошёл на разворот и уверенно растёт к доллару и евро. Так, по данным на 16:00 мск, на торгах Московской биржи курс доллара составляет 66,64 руб., что на 26 коп. ниже уровня закрытия понедельника, евро торгуется по 73,82 руб. Таким образом, валюта ЕС подешевела на 28 коп.

Резкий разворот рубля говорит о том, что его вчерашнее падение было чрезмерным и ничем необоснованным. Вероятнее всего вчерашний курс стал очень привлекательным для продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к основным налоговым платежам в конце текущей-начале следующей неделе.

Сегодня же настроение на рынках поменялось. И как ещё накануне прогнозировали аналитики Сбербанка, рубль вернулся к волатильной торговле.

При этом нацвалюта будет смещаться в сторону укрепления. По оценкам экспертов крупнейшей кредитной российской организации, в краткосрочной перспективе торги нацвалюты могут сместиться в диапазон 65,5 – 66,5 руб.