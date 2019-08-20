Медики советуют отказаться от использования обычного йода

По мнению российских медиков классический спиртовой йод уже давно устарел и использовать его для обработки ран даже вредно из-за агрессивного воздействия на кожу.

Отмечается, что йод может вызывать сильные ожоги, поэтому его, как и зеленку, эффективно использовать лишь для обработки небольших ссадин или для обработки кожи вокруг раны. В иных случаях возникает высокий риск повредить слизистые или мягкие ткани, передаёт РИА Новости.

Кроме того, йод вызывает аллергию, а также противопоказан людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы. Однако и йод, и зеленка лучше, чем просто обработка раны перекисью водорода, так как они имеют более длительный эффект

При этом подчеркивается, что зелёнка более всё-таки более «гуманна», хотя и менее эффективна против микробов.

В любом случае, вместо спиртовых средств медики рекомендуют использовать такие современные, обеззараживающие водные растворы на основе йода, как бетадин, повидон-йод, йодопирон, а также лекарственные препараты, относящийся к группе катионных антисептиков – мирамистин и хлоргексидин.