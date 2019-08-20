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NASA готовится к прибытию астероида Апофис - «Бога Хаоса»

Москва, 20.08.2019
  • NASA готовится к прибытию астероида Апофис - «Бога Хаоса»

Alamy/TASS

NASA заявило о подготовке к приближению потенциально опасного для Земли астероида Апофис, названного в честь бога Хаоса. Это космическое тело сблизится с нашей планетой через 10 лет - 13 апреля 2019 года, и оно пролетит очень близко — как сообщают учёные, его траектория будет пролегать чуть ниже телевизионных спутников.

«Апофис является представителем около 2000 известных в настоящее время потенциально опасных астероидов (PHAs)», - отметил директор Центра исследований околоземных объектов NASA Пол Ходас. «Наблюдая за Апофисом во время его пролета в 2029 году, мы получим важные научные знания, которые однажды могут быть использованы для защиты планеты».

Расстояние между этим космическим объектом и Землёй по расчетам ученых будет составлять чуть больше 30 тысяч километров. Однако вероятность столкновения с планетой очень высока по космическим меркам.

Апофис движется со скоростью почти 40 тысяч километров в час, При этом незначительное отклонение от его траектории может быть катастрофическим.  В случае столкновения с Землёй, радиус образовавшегося кратера будет равен 5-6 километрам. Если это произойдет в густонаселённом районе, то человеческих жертв избежать не удастся.

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