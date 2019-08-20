Премьер-министр Италии уходит в отставку

Джузеппе Конте – глава итальянского правительства – уходит со своего поста. В ходе своего выступления в Сенате он заявил, что в самое ближайшее время официально подаст президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке.

По его словам, он намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания Сената направится к президенту и вручит ему заявление об уходе со своего поста. При этом Конте обвинил вице-премьера, главу МВД Италии, лидера партии «Лига» Маттео Салвини в начале политического кризиса и преследовании личных интересов.

Напомним, отставка Конте стала логичным продолжением политического кризиса, который грянул в стране после того, как 8 августа правящая коалиция («Движение 5 звёзд» и партия «Лига»), перестала существовать. Тогда Сальвини заявил о серьёзных разногласиях с союзниками и потребовал от президента Италии провести досрочные выборы.

Наша справка

Джузеппе Конте родился 8 августа 1964 года в провинции Фоджа. Итальянский государственный и политический деятель. Глава итальянского правительства с июня 2018 года. По мнению представителей СМИ и политологов, Кабинет Конте является первым популистским правительством в странах Западной Европы.