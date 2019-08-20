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Российские банки смогут блокировать карты при подозрительных операциях

Москва, 20.08.2019

Российские банки смогут заблокировать карту любого пользователя на 30 дней при возникновении риска подозрительных операций. Соответствующие поправки предлагает внести в действующее законодательство РФ Ассоциация банков России (АБР), пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, идея поправок была выдвинута управляющим директором департамента кибербезопасности «Сбербанка» Сергеем Велигодским и позже поддержана всеми членами ассоциации.

Предлагается дать возможность кредитным организациям приостановить использование клиентом-получателям электронного средства платежа до подтверждения операции отправителем. Отмечается, что банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причём владелец карты предупреждён не будет. 

По мнению участников рынка, если такое предложение будет одобрено, то перестанет теряться время, когда мошенники смогут воспользоваться картой. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР). Участники рынка уверены, что если такое предложение будет одобрено, то перестанет теряться время, когда злоумышленник может воспользоваться картой.

Чаще всего обманутый владелец карты узнает о списании денег мошенниками уже постфактум. Поэтому даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то никаких юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет. Именно по этой причине блокировку предлагается снимать, только если клиент докажет легитимность транзакции.

Дальнейшее обсуждение инициативы должно пройти на заседании комитета по информационной безопасности АБР 27 августа, куда также приглашены представители регулятора.

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