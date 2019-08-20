Микрокредиты удалось обуздать

ЦБ прошелся по МФО топором Раскольникова

Рост числа займов россиян в микрофинансовых организациях (МФО), который продолжался не один год, остановился. И — повернул вспять. Бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что во втором квартале 2019 года количество выдач микрокредитов россиянам сократились на целых 15,3%. За апрель-май было выдано 4 млн 44 тыс. микрокредитов, в то время как в первом квартале — 4 млн 773 тысячи таких займов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Процент сокращений, как будет показано ниже, по-видимому, напрямую связан с мерами ЦБ РФ.

Динамику роста микрозаймов в последние годы называют взрывной. Ее можно так же назвать и впечатляющей, и удручающей одновременно. Сравним нынешние показатели с первым кварталом 2016 года: тогда россиянами было взяли взято 1,536 млн микрозаймов. Поквартальный рост к весне с. г. оказался троекратным за трехлетку! Экономике бы так расти.

«Если на протяжении последних пяти лет доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился», — пишут аналитики. Они также отмечают, что число клиентов МФО составляет 12% от общего числа потребителей, имеющих заемные средства. Вот он, «придонный ил» русской бедности, пусть никому не будет обидно. А ведь есть еще и дно, где не в состоянии взять и микрокредиты.

Уменьшение объема кредитования через МФО наводит на мысль, что кредитов стали брать меньше, россияне жить стали лучше, отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Однако если мы посмотрим на данные с сайта ЦБ РФ, то не увидим подтверждение данному предположению, говорит она. Например, спрос на кредиты, предоставленные физическим лицам, в феврале составлял 982 790 млн рублей, в марте 1 116 639 млн рублей. Апрель —1 205 781 млн руб, май — 1 078 207 млн руб, июнь — 1 117 532 млн руб, а за июль пока данных нет. Мы видим из официального источника, что спрос упал только в мае (что можно связать с майскими праздниками), а так он держится на месте.

Выходит, делает вывод аналитик, что дело не в том, что стало жить лучше и веселее, дело в том, что доступнее стали кредиты в банках. По условиям банки выигрывают, ведь процентные ставки по депозитам стали ниже. Более того, самый выигрышный продукт — это кредитная карта, и во многих коммерческих банках есть льготные условия по выплатам. Все знают о предложении «100 дней без процентов». Для населения это идеальный вариант «до зарплаты», ведь за этот же срок МФО возьмут бешеные проценты.

По мнению Кати Френкель, микрофинансовые организации стоят у большой развилки: либо свернуть бизнес вообще, в условиях ужесточения Центральным банком «правил игры» с одной стороны и сильной конкуренции с банками — с другой, потому что тягаться с банками в существующих условиях бесполезно. Либо придумать продукт, который станет для потребителя интереснее кредитных карт.

Плоды просвещения против лучших алгоритмов

Как считает, в свою очередь, генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова, на стабилизацию активности в кредитовании с помощью микрофинансовых организаций оказали влияние, помимо жесткой политики регулятора и, как следствие, снижения на 14% количества МФО в течение 2018 года, еще два фактора: активная PR кампания по предупреждению о последствиях непродуманных займов и системная работа по повышению финансовой грамотности, которую ведет министерство финансов в сотрудничестве с вузами, а также обучающие программы по финграмоте отдельных высших учебных заведений. «Методические центры по финграмоте существуют при МГУ, при ВШЭ, при многих других вузах, — отметила эксперт. — Кроме того, с 2018 года в 96 вузах проходили апробацию учебники по финансовой грамотности, которой планируют обучать студентов. В апробации принимали участие и студенты неэкономических факультетов».

Она отмечает так же, что в настоящее время такой показатель, как средний уровень финансовой грамотности наших сограждан, находится на уровне около 45%, что сравнимо с показателями граждан Великобритании и Германии. С другой стороны, говорит она, в повседневной жизни мы сталкиваемся с беспрецедентно активной рекламой микрофинансовых организаций. Последние используют в продвижении самые разнообразные маркетинговые инструменты: от объявлений на столбах до активных смс-рассылок и интернет-маркетинга, а так же — выстроенные по самым лучшим алгоритмам системы продаж своих услуг.

При этом Ирина Короткова отмечает, что при средней сумме кредитования в МФО в размере около 7 тысяч рублей, в последнее время популярность среди кредитодателей получила практика бесплатного первого займа. «Это опасное ощущение бесплатных денег, когда тебя затягивают кажущейся легкостью доступа к деньгам, может иметь следствием новый этап роста закредитованности, так как в первую очередь эти средства берут в долг молодые люди от 28 до 35 лет, доля которых составляет по различным оценкам, до 35%», — говорит аналитик. По ее мнению, если активная просветительская кампания по финансовой грамотности не будет продолжена, в ближайшее время рост финансирования граждан через МФО может возобновиться.