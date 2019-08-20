Вход/Регистрация Подписка

Микрокредиты удалось обуздать

Москва, 20.08.2019
Впервые в истории существования сектора МФО россияне снизили количество обращений за микрозаймами. Аналитики объясняют это разными причинами, но рост благосостояния не упоминают. Вероятнее всего, отрадный разворот тенденции прироста микрокредитов произошел по трем причинам: ужесточение регулирование, изменения в работе обычных банков, а так же предупредительно-просветительские меры
#Микрозаймы
#Политика Центробанка
#Экономика
  • Микрокредиты удалось обуздать

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЦБ прошелся по МФО топором Раскольникова

Рост числа займов россиян в микрофинансовых организациях (МФО), который продолжался не один год, остановился. И — повернул вспять. Бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что во втором квартале 2019 года количество выдач микрокредитов россиянам сократились на целых 15,3%. За апрель-май было выдано 4 млн 44 тыс. микрокредитов, в то время как в первом квартале — 4 млн 773 тысячи таких займов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Процент сокращений, как будет показано ниже, по-видимому, напрямую связан с мерами ЦБ РФ.

Динамику роста микрозаймов в последние годы называют взрывной. Ее можно так же назвать и впечатляющей, и удручающей одновременно. Сравним нынешние показатели с первым кварталом 2016 года: тогда россиянами было взяли взято 1,536 млн микрозаймов. Поквартальный рост к весне с. г. оказался троекратным за трехлетку! Экономике бы так расти.

«Если на протяжении последних пяти лет доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился», — пишут аналитики. Они также отмечают, что число клиентов МФО составляет 12% от общего числа потребителей, имеющих заемные средства. Вот он, «придонный ил» русской бедности, пусть никому не будет обидно. А ведь есть еще и дно, где не в состоянии взять и микрокредиты.

Уменьшение объема кредитования через МФО наводит на мысль, что кредитов стали брать меньше, россияне жить стали лучше, отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Однако если мы посмотрим на данные с сайта ЦБ РФ, то не увидим подтверждение данному предположению, говорит она. Например, спрос на кредиты, предоставленные физическим лицам, в феврале составлял 982 790 млн рублей, в марте 1 116 639 млн рублей. Апрель —1 205 781 млн руб, май — 1 078 207 млн руб, июнь — 1 117 532 млн руб, а за июль пока данных нет. Мы видим из официального источника, что спрос упал только в мае (что можно связать с майскими праздниками), а так он держится на месте.

Выходит, делает вывод аналитик, что дело не в том, что стало жить лучше и веселее, дело в том, что доступнее стали кредиты в банках. По условиям банки выигрывают, ведь процентные ставки по депозитам стали ниже. Более того, самый выигрышный продукт — это кредитная карта, и во многих коммерческих банках есть льготные условия по выплатам. Все знают о предложении «100 дней без процентов». Для населения это идеальный вариант «до зарплаты», ведь за этот же срок МФО возьмут бешеные проценты.

По мнению Кати Френкель, микрофинансовые организации стоят у большой развилки: либо свернуть бизнес вообще, в условиях ужесточения Центральным банком «правил игры» с одной стороны и сильной конкуренции с банками — с другой, потому что тягаться с банками в существующих условиях бесполезно. Либо придумать продукт, который станет для потребителя интереснее кредитных карт.

Плоды просвещения против лучших алгоритмов

Как считает, в свою очередь, генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова, на стабилизацию активности в кредитовании с помощью микрофинансовых организаций оказали влияние, помимо жесткой политики регулятора и, как следствие, снижения на 14% количества МФО в течение 2018 года, еще два фактора: активная PR кампания по предупреждению о последствиях непродуманных займов и системная работа по повышению финансовой грамотности, которую ведет министерство финансов в сотрудничестве с вузами, а также обучающие программы по финграмоте отдельных высших учебных заведений. «Методические центры по финграмоте существуют при МГУ, при ВШЭ, при многих других вузах, — отметила эксперт. — Кроме того, с 2018 года в 96 вузах проходили  апробацию учебники по финансовой грамотности, которой планируют обучать студентов. В апробации принимали  участие и студенты неэкономических факультетов».

Она отмечает так же, что в настоящее время такой показатель, как средний уровень финансовой грамотности наших сограждан, находится на уровне около 45%, что сравнимо с показателями граждан Великобритании и Германии. С другой стороны, говорит она, в повседневной жизни мы сталкиваемся с беспрецедентно активной рекламой микрофинансовых организаций. Последние используют в продвижении самые разнообразные маркетинговые инструменты: от объявлений на столбах до активных смс-рассылок и интернет-маркетинга, а так же — выстроенные по самым лучшим алгоритмам системы продаж своих услуг.

При этом Ирина Короткова отмечает, что при средней сумме кредитования в МФО в размере около 7 тысяч рублей, в последнее время популярность среди кредитодателей получила практика бесплатного первого займа. «Это опасное ощущение бесплатных денег, когда тебя затягивают кажущейся легкостью доступа к деньгам, может иметь следствием новый этап роста закредитованности, так как в первую очередь эти средства берут в долг молодые люди от 28 до 35 лет, доля которых составляет по различным оценкам, до 35%», — говорит аналитик. По ее мнению, если активная просветительская кампания по финансовой грамотности не будет продолжена, в ближайшее время рост финансирования граждан через МФО может возобновиться.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Буревестник» отправят на доработку
      Авария на испытаниях новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности ясно показала, что это оружие требует целой серии дополнительных испытаний двигательных установок, которые должны слаженно работать на всех режимах полета, в том числе при сложных маневрах, которые это изделие совершает для преодоления систем ПВО и ПРО
    2. Инвесторы разлюбили сланцевиков
      Несмотря на то, что сланцевые компании добывают рекордные объемы нефти и газа, им все труднее находить инвесторов, готовых вкладывать в них деньги.
    3. Второе дыхание «Одного пояса, одного пути»
      По оценкам Всемирного банка, уже построены или находятся в процессе строительства железные дороги и автострады, порты и множество других проектов общей стоимостью 575 млрд долларов
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама