Рублем запахло

Ценники радуют только циников

Согласно данным Федеральной службы статистики (Росстат), оборот в розничной торговле увеличился в январе-июле на 1,6% в годовом сопоставлении, до 18,481 трлн руб., сообщил портал «Вести.Экономика».

Статистика знает, что почти 95% оборота в розничной торговле в России приходится на магазины. Доля популярных некогда розничных рынков и ярмарок составляет около 5,5%. Что до структуры товарооборота, то в июле с. г. доля продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила 47,7% в обороте всех видов розницы, а доля «промтоваров» — 52,3%. И «подросли» за год примерно поровну. Насколько этот рост должен нас впечатлять?

Когда на фоне официальной статистики, показывающей снижение располагаемых доходов населения, стагнацию зарплат и прочие явные характеристики стагнирующего спроса, нам на гора выдают расчёты, указывающие на рост продуктовой розницы, то в этом случае у любого мало-мальски подкованного экономиста тут же возникает ряд вопросов, требующих ответа, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Первый и самый лёгкий – откуда у россиян дополнительные средства для увеличения розничной активности? В этом смысле, отмечает эксперт, ответ самый простой и лежит на поверхности официальных данных ЦБ РФ о темпах роста потребительского кредитования в РФ, которое, как известно, год к году увеличилось почти на 25%.

Второй, и уже более сложный и требующий детального изучения, вопрос – каковы конкретные драйверы роста оборота продуктовой розницы? «Мы понимаем, что это может быть как физический рост продаж, так и инфляция продуктовых ценников. Физический рост продаж должен был бы найти своё отражение в недавно опубликованной цифре динамики ВВП. Вклад этого показателя крайне незначительный. Более того, вчера были опубликованы данные по розничным продажам, которые в годовом выражении выросли всего на 1% при ожиданиях их роста на 1,5%», — отмечает Владимир Рожанковский.

В итоге мы приходим ко второй причине роста оборота: спонсируемый потребительскими кредитами рост розничных продуктовых ценников, продолжает аналитик. Судя по всему, на этот раз всё, мягко говоря, не очень здорово. Помимо недавней серии статей региональных СМИ о подорожании хлеба, многие посетители магазинов отметили для себя также ускорившийся в последние месяцы рост цен на другие базовые продукты потребительской корзины — молоко и красные сорта мяса. Видимо, эти факторы и лежат в основе увеличения оборота розничной торговли.

Приметы девальвации

Показатель роста розничной торговли не удивляет и не огорчает: он совершенно нормален для текущих низких темпов роста ВВП 1-1.5% в год и иллюстрирует стагнацию в экономике, считает и управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Впрочем, по его словам, при падающих 5 лет подряд реальных доходах граждан даже такой рост розничной торговли можно считать высоким. Суммарное снижение реальных зарплат россиян за 5 лет составило около 11%, следовательно, многие были вынуждены перейти на менее качественную продукцию, приобретать ее по более низким ценам.

В регионах поиск акций и распродаж в магазинах превратился в своеобразный спорт и «челлендж». Растущие налоги, пенсионная реформа, повышение утилизационного сбора могут в перспективе привести к околонулевому росту розничной торговли, который будет означать начало череды банкротств торговых предприятий и начало кризиса, который обычно начинается еще и с девальвации рубля, считает Илья Жарский.

По словам аналитика, рубль к осени стремится к отметке 70 и более к доллару, так как на экономику давят новые санкции, опасения разрастания торговой войны между США и Китаем, и, как следствие, замедления роста мировой экономики. Если это замедление произойдет, текущая цена нефти покажется рынку неоправданно высокой, и может вернуться на 50 долларов за баррель и ниже.

Низкие темпы роста оборота розничной торговли, добавляет Илья Жарский, могут также говорить о замедлении банковского потребкредитования и будут являться стимулом для ЦБ в пользу снижения ставки на следующем заседании. И хотя это чревато ростом инфляции, в приоритете остается поддержание угасающего экономического роста.