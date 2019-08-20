Украина собирается покупать газ у Румынии

Компания «Укртрансгаз», занимающаяся хранением и транспортировкой природного газа, сообщила о согласовании с «Молдовагазом» «необходимых технических решений» для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканських трубопроводов с целью диверсификации маршрутов поставок газа в Украину. «Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Ранее представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о готовности Польши построить газопровод на Украину с пропускной способностью 2 млрд кубометров в год.

Напомним, что 31 декабря 2019 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит газа. Хотя Украина и объявила о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, она использует транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге. В настоящее время Украина потребляет около 30 млрд кубов газа в год, из которых 20 млрд – это собственная добыча. Таким образом, в случае прекращения транзита российского газа, дефицит составит около 10 млрд. кубометров газа в год.