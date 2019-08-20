В Китае рассказали, как российские истребители Су-57 усложнят жизнь США

Китайские военные эксперты уверены, что с появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских самолётов F-35 подойдёт к концу. Как пишет интернет-портал Sohu со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники из Народно-освободительной армии КНР, F-35 просто не выдержит конкуренцию и уступит пальму первенства на рынке истребителей Су-57.

При этом отмечается, что появление информации об экспорте российских истребителей успокоило все страны, которые недолюбливают США, так как у них теперь появилась альтернатива, которая по многим параметрам превосходит F-35.

Китайские военные эксперты предположили, что основными покупателями нового российского истребителя станут такие страны, как Венесуэла, Алжир, Вьетнам, Индонезия, Индия и многие другие, в том числе даже союзники США по НАТО, например, Турция.

«Официальное начало экспорта новейших истребителей пятого поколения полностью изменит ситуацию на международном рынке самолётов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США», – резюмируют эксперты из армии КНР.

Напомним, ранее сообщалось, что экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э впервые будет презентован на экспозиции МАКС-2019, которая пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.