В России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Сергей Рябков – заместитель главы российского внешнеполитического ведомства России – прокомментировал испытание США неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД, прекратившем свое действие 2 августа 2019 года. По словам дипломата, наша страна не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

При этом он подчеркнул, что в Москве воспринимают произошедшее очень спокойно, без эмоций.

«Мы прогнозировали, что развитие событий пойдёт именно по такому сценарию», – заявил он.

При этом Рябков обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания.

«За столь короткий срок просто невозможно осуществить такие мероприятия. А это значит, что в Вашингтоне готовились заранее, ещё во время действия ДРМСД», – резюмировал замглавы МИД РФ, добавив, что уже стало понятно, что всё это время в Вашингтоне искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств.