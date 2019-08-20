Зеленский предлагает платить разоблачителям коррупционеров

Офис президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроект, в соответствии с которым сообщивший о фактах коррупции получит 10% от суммы взятки или предполагаемых убытков государства.

«Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей» - заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.