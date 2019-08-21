Американские исследователи открыли способ лечения раковых заболеваний без побочных эффектов

По данным pro-rak, они нашли соединение, заставляющее определенные белки мутировать, за счет чего те изменяют метаболические процессы в раковых клетках, что ведет к их безудержному размножению. При этом здоровые клетки это соединение не вырабатывают.

На текущий момент авторы открытия занимаются поисками вещества, способного целенаправленно воздействовать на активность обнаруженной молекулы, уничтожая раковые клетки без причинения вреда здоровым клеткам.

Трудное лечение

Помимо собственного заболевания, онкологические больные испытывают страдания из-за существенных нежелательных действий медицинских средств, зачастую сопровождающих лечение. Раковые опухоли способны появляться в самых разных участках тела, развиваясь из клеток кожи, мышц, нервов и костей. Побочные эффекты зависят от этого и от типа осуществляемой терапии.

Например, химиотерапия, используемая при лечении большей части видов раковых заболеваний, должна уничтожать быстро размножающиеся клетки. По этой причине она наносит вред не только опухоли, но и другим тканям, в которых клетки быстро делятся. Характерные побочные последствия использования химиотерапии состоят в малокровии, ухудшении функционирования кишечника, облысении. Сходные эффекты наблюдаются при лучевой терапии – она, наряду с перечисленными выше последствиями, способна вызывать тошноту, усталость, одышку, ухудшать аппетит, вызывать кровотечения.

Поэтому ученые при создании новых способов и лекарственных препаратов стремятся достичь не только их результативности, но и безопасности для больного. Сделанное группой специалистов из американских университетов открытие способно повысить безопасность лечения онкологических заболеваний.

Оставить раковые клетки без энергии

Различие между нормальными и раковыми клетками заключается в неконтролируемом размножении последних. Для поддержания деления они постоянно вырабатывают энергию и создают строительный материал. Эти процессы осуществляются благодаря интенсивному внутреннему метаболизму опухолевых тканей.

В процессе исследования нейрофиброматоза американские ученые узнали, что опухоли в тканях нервов вырабатывают вещество, именуемое пероксинитритом.

Оно является чрезвычайно сильным окислителем, способным повреждать самые разнообразные молекулы в тканях, включая клетки белков. Кроме того, оно изменяет аминокислоту под названием тирозин, которая входит в состав белков, что ускоряет метаболизм опухолевых клеток, обеспечивая условия для их быстрого размножения.

Для беспрепятственного деления и роста раковые клетки изменяют способ выработки энергии и создания строительного материала, вследствие чего обретают типичные метаболические свойства. Команда исследователей из университетов США обнаружила, что важнейшую роль в данных метаболических мутациях играет пероксинитрит, управляющий ускоренным размножением раковых клеток. Это навело ученых на мысль о том, что после нитрирования некоторые белки начинают выполнять новые функции, позволяющие им контролировать деление злокачественных клеток.

Другое важное открытие, сделанное исследователями, состоит в том, что пероксинитрит вырабатывается в больших объемах лишь в патологических тканях, включая злокачественные опухоли, тогда как в здоровых тканях он отсутствует. Данная особенность превращает пероксинитрит в идеальную мишень. По словам авторов открытия, это позволяет разработать новую стратегию борьбы с онокологическими заболеваниями, предусматривающую целенаправленное воздействие на выработку пероксинитрита, благодаря чему появляется возможность эффективно уничтожать злокачественные клетки с минимальными эффектами или даже без всяких эффектов для здоровых клеток.

С помощью нового подхода можно бороться не только с опухолями нервной системы, но и со злокачественными образованиями в других тканях. В настоящее время авторы открытия занимаются разработкой терапевтических соединений, подавляющих активность видоизмененных белков. Они будут оставлять опухолевые клетки без энергии, в результате чего те погибнут от истощения, тогда как здоровые клетки не получат повреждений или пострадают в минимальной степени.

По материалам https://pro-rak.com