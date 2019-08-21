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Банки готовы ловить мошенников

Москва, 21.08.2019
Право блокировки счетов физлиц может помочь банкам в борьбе с мошенниками. Неясно, насколько мера будет эффективна. Такая забота о своих клиентах может оказаться выгодной банкам, но невыгодной клиентам.
#Финансы
#Криминал
#Экономика
  • Банки готовы ловить мошенников

Хакеры, как и банкиры, все время думают о клиентах

Сергей Коньков/ТАСС

Возможность блокировать карту может стать одним из способов в борьбе с мошеннических списания и с карт людей, считают банкиры. Возможные поправки к закону «О платёжной системе» уже обсуждались на заседании комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России. Поводом  стал значительный рост мошеннических операций по картам и счетам физических лиц.

«В ходе обсуждения одной из мер противодействия мошенникам была предложена блокировка счета, на который ушли деньги  на срок до 30 дней. Либо та же блокировка, но не всех денег, а лишь суммы подозрительного перевода. Эти либо другие ограничения должны помочь банкам остановить или предотвратить попытки мошенников вывести деньги граждан с их счетов», — рассказал «Эксперту» Алексей Волуйков, вице-президент Ассоциации банков России.

По его словам в последнее время таких попыток стало очень много.  «Появилось множество случаев, когда незаконно списывают средства хакерами и мошенниками. При этом часто после основного списания средств в одном банке проводят несколько переводов в другие банки и только потом деньги обналичивают. Сейчас банки не могут остановить такую цепочку – в каждом случае нужно обращаться в сторонний банк и просить заблокировать подозрительную операцию, на это требуется время и согласие такого банка», — рассказал «Эксперту» Гарегин Тосунян, глава Ассоциации российских банков.

При этом ни в Ассоциации банков России, ни в Ассоциации российских банков не могут даже приблизительно назвать ни объем похищенных таким образом средств, ни количество мошеннических переводов по счетам физлиц. По данным ФинЦЕРТ Банка России, службы, которая собирает у банков сведения обо всех инцидентах несанкционированного доступа к счетам граждан и перводам, в 2018 году объем таких операций, совершенных с использованием российских платежных карт, составил 1,38 млрд рублей, что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год (961,3 млн рублей). Количество таких операций за отчетный период в 2018 году составило 416 тысяч, на треть больше  аналогичного показателя за 2017 год. В то же время, несмотря на столь значительный прирост, доля подобных операций в общем объеме банковских операций  ничтожна мала: «Доля объема несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, в 2018 году составила 0,0018% против 0,0016% в 2017 году», - говорится в отчете службы.

Сейчас у банков и так есть полномочия блокировать счета и операции клиентов в случае совершения ими подозрительных операций. Это право прописано в законе о платежных системах. Кроме того, в июле Банк России опубликовал письмо, в котором дополнительно разъяснил, какие операции являются подозрительными в случае с несанкционированными переводами. Среди таких признаков, например, совершение переводов теми, кто уже незаконно списывал чужие деньги, списание со счета одного человека на счет другого, доступ к которым происходит с одного устройства и другие.

Таким образом, указание банков на недостаточность их полномочий выглядит сомнительной. Более того, если вспомнить, как банки воспользовались подобным правом в отношении юридических лиц (по 115 ФЗ банки получили право блокировать счета предпринимателей, а за действия по списанию средств или закрытию счета взимается огромная комиссия. Подробнее об этом в статье «Как важно оставаться чистым» в №7 от 12 февраля 2018 года), то инициатива по блркировке счетов физлиц вызывает серьезные опасения. В любом случае, поводы для блокировки должны быть ясными и не оставлять этот вопрос на усмотрение самого банка.

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