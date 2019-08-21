Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Белого дома Дональд Трамп договорились о целесообразности возвращения к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России уже в 2020 году. Об этом сообщила в твиттере журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

По данным источника CNN, с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил президент Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал он. Присутствие России в G8 является «целесообразным» предложением, добавил Трамп.

Трамп также выразил мнение, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из G8 по той причине, что российский президент Владимир Путин переиграл тогдашнего президента США Барака Обаму.