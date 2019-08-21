«Краснодар» разгромно уступил «Олимпиакосу» в матче плей-офф отборочного этапа ЛЧ

Впервые в истории европейского футбола сразу три российских клуба могут быть задействованы на групповом этапе Лиги чемпионов. Но это произойдёт лишь в том случае, если «Краснодар» по сумме двух встреч сумеет одолеть грозный «Олимпиакос» из Греции

Однако первый поединок, который проходил на поле соперника серьёзных поводов для оптимизма не дал. Наша команда, после блестящей победы на предыдущей стадии турнира над именитым «Порто», в Греции выглядела неважно.

Впереди у краснодарцев почти ничего не получалось. В обороне, до поры до времени подопечные Мусаева выглядели надёжно. Однако до перерыва оставить свои ворота «сухими» не смогли. На 31-й минуте Мигель Герреро с линии штрафной пробил в дальний угол, и мяч от штанги влетел в ворота – 1:0.

Вторая половина матча также прошла при игровом и территориальном преимуществе хозяев поля, которые усилиями вышедшего на замену Лазара Ранджеловича на 78-й и 86-й минутах довёл счёт до крупного – 3:0. Жирную точку в матче на 89-й минуте поставил Даниэл Поденсе.

4:0 – теперь «Краснодару», для выхода в групповой этап Лиги чемпионов поможет в ответном матче только какое-то невероятное чудо.