Курс доллара: рубль нашел повод для большого отскока

Российский рубль днём в среду усилил рост к доллару и евро и укрепляется более чем 1% на фоне позитива на рынке «чёрного золота» и возобновления интереса трейдеров к рисковым активам. Так, по данным на 16:15 мск на торгах Московской биржи курс доллара снизился сразу на 76 коп. и составил 65,81 руб.. Курс евро торгуется по 73,05 руб, подешевев на 82 коп.

Рубль продолжает укрепляться второй день подряд: доллар ушёл под отметку 66 руб., евро направился к 73 руб. Таким образом, сейчас отечественная валюта является лидером по темпам роста к доллару среди всех валют развивающихся рынков.

По мнению экспертов, рубль, наконц-то, нашёл повод для большого отскока на фоне растущего интереса к рисковым активам в преддверии публикации протокола июльского заседания Федрезерва США. Как пояснил Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», несмотря на то, что этот протокол уже изрядно «устарел», участники рынка сфокусируют внимание на оценке членами ФРС факторов в пользу снижения процентной ставки и масштабах ожидаемого снижения.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» напоминает, что рыночные страхи пока не получили базис для своего усиления, что в результате не привело к реализации более глубокой девальвации курса рубля. На этом фоне инвесторы снова концентрируют свое внимание на предстоящем выступлении главы американского регулятора Пауэлла в эту пятницу, в котором ожидают услышать намёки на более значительное смягчение монетарной политики ФРС.

«В таких условиях нацвалюта податливо реагирует на оптимизм со стороны возможного возвращения нашей страны в формат диалога G8», – резюмировал эксперт.