Курс доллара: в Сбербанке сделали неожиданный прогноз о перспективах рубля

После аномального обвала рубля, который произошёл в понедельник, 20 августа, накануне нацвалюта отыграла свои позиции у доллара и евро и пошла уверенно вверх на фоне целого ряда позитивных внутренних факторов. К завершению основной торговой сессии вторника, курс доллара составил 66,6025 руб., что на 28,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 73,86 руб., потеряв за сутки 23 коп.

По мнению большинства аналитиков, накануне рубль восстановил немного свои позиции к доллару и евро, утраченные в последние дни, благодаря активизации продавцов валюты в преддверии налогового периода, а также из-за роста спроса со стороны трейдеров на ОФЗ в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки российского регулятора.

При этот на сей раз нацвалюта не отреагировала на снижение мировых цен на нефть, которые падали накануне на новостях об усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином – глава американского Госдепа Майк Помпео, в частности, заявил, что Huawei Technologies, а также целый ряд других компаний Поднебесной являются угрозой для нацбезопасности США. На этих новостях цена октябрьских контрактов на «чёрное золото» марки Brent упала на 0,22% - до 59,61 долл. за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,5% - до 55,86 долл. за бочонок.

Однако рубль этого не заметил, продолжая отыгрывать утраченные ранее позиции. Как считает Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер», в последние дни нацвалюта отклонилась от справедливого курса, который, как подчеркнул он, лежит в диапазоне 65-66 руб. за доллар. Поэтому, несмотря на все негативные внешние факторы, долго за пределами этого диапазона курс рубля не задержался.

«Мой прогноз: в ближайшее время рубль в паре с долларом, скорее всего, вернётся в данный коридор», – уверен эксперт.

В свою очередь Юрий Кравченко из «Велес Капитала» пояснил, что рывок доллара выше 67 руб., который произошёл в понедельник, мог быть связан с остаточной конвертацией дивидендов в валюту для зарубежных инвесторов на российском рынке. В настоящее же время спрос на валютную ликвидность постепенно сокращается, что ослабляет давление на рубль, который в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне не выше 66 руб. за доллар.

Между тем аналитик аналитики Sberbank CIB, отмечают, что рубль восстанавливается, так как спрос на иностранную валюту, судя по всему, уже исчерпан. При этом в «Сбербанке», подчёркивая, что валюты развивающихся рынков подвержены сейчас некоторому давлению, а американский доллар снова немного подорожал относительно глобальных аналогов, делают неожиданный прогноз о ближайших перспективах рубля.

«Так как уровень волатильности по-прежнему высок, пара доллар-рубль может торговаться в широком диапазоне и при совокупности негативного внутреннего и внешнего фона нацвалюта вновь вероятно опустится к отметке в 67 руб.», – резюмировали аналитики Sberbank CIB.