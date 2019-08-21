Возобновились переговоры в Минске

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на Востоке Украины - сообщило Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Безсмертный выступал за приостановку участия Украины в Минских переговорах после гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Кроме того, Безсмертный раскритиковал телефонный звонок Зеленского президенту России Владимиру Путину.