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МКБ дал металлургам виртуальный пулинг

Москва, 21.08.2019

Московский кредитный банк (МКБ) подписал соглашение о виртуальном пулинге с Объединенной металлургической компанией (АО «ОМК»).  Виртуальный пулинг позволяет объединить остатки на счетах участников пула (разные юридические лица, холдинговая структура или компания с филиальной сетью) для начисления процентов на остатки без физического движения денежных средств. Итоговая процентная ставка зависит от общего остатка на счетах и действует для всех участников пула. Средства, объединенные в пул, остаются на расчетных счетах и доступны клиентам в течение операционного дня.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК включает пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод, Альметьевский трубный завод, завод «Трубодеталь», Благовещенский арматурный завод и Чусовский металлургический завод.

«Виртуальный пулинг – это удобный инструмент управления краткосрочной ликвидностью для такой крупной компании. ОМК теперь не нужно каждый раз при появлении свободных денежных средств обращаться в банк, переводить средства с разных счетов на депозит. Компания получит конкурентную ставку на совокупный остаток средств на счетах по состоянию на утро следующего дня при минимуме действий, сохраняя свои свободные средства доступными», – отметил Александр Афонин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ.

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