Переезд в США для инвесторов станет дороже почти в два раза

Виза EB-5 - один из самых надежных способов иммиграции в США для инвестора и его семьи. Программа по получению инвестиционной визы не требует от заявителя сертификата на знание английского, специального образования или опыта работы. Все что необходимо — единократная инвестиция в бизнес-проект, который принесет пользу экономике США, создав новые рабочие места. Однако, несмотря на очевидную выгоду для американской экономики, только за последние два года программа подвергалась многочисленным пересмотрам со стороны американских чиновников. И, наконец, в этому году свод новых правил, опубликованный на 239 страницах в Федеральном реестре 24 июля 2019 года, изменит минимальную сумму инвестиций с $500,00 до $900,000.



“Ещё в июне нам поступила информация о скором повышении стоимости программы от наших коллег из Службы гражданства и иммиграции США. Теперь же, нам известна точная дата вступления в силу новых правил: 21 ноября 2019 года. Тем, кто желает получить визу EB-5 по старой цене нужно поторопиться, так как подготовка заявки на получение визы, а также отчёта об источнике инвестиций, занимает дополнительные 3-4 недели” — комментирует иммиграционный юрист и президент компании EB-5 Analytics Джон Рот.