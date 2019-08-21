Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины

Бывший глава «самостийной» Пётр Порошенко вместе со своей семьей покинул территорию Украины. По данным агентства «Украинские новости», ещё 18 августа прилетел чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH из Киева в норвежский город Олесунн.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, назвать это бегством из страны нельзя. Предположительно, экс-президент просто решил немного отдохнуть и порыбачить, так как это место славится рыболовецким туризмом.

Отмечается, что Порошенко видели сразу же после прибытия в местном аэропорту «Вигра». Другие подробности пребывания экс-главы Украины в Норвегии пока не сообщаются.

Напомним, в конце июля также появилась информация, что Пётр Порошенко и члены его семьи спешно покинули территорию Украины. Тогда отмечалось, что перед этим экс-президент отказался от государственной охраны, которая ему положена по закону.

В свою очередь сам Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что его отъезд за границу не является бегством. По его словам, он не собирается ни от кого скрываться.

«Мне бояться нечего. И краснеть не за что. И мне совершенно безразлично, что будет со мной. Я ни от кого не собираюсь прятаться, так как это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», – сказал тогда Порошенко.