Прогноз погоды: Гидрометцентр и МЧС предупреждают о наступлении очень сильной жары

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в последние дни календарного лета на Европейской части страны ожидается резкое потепление до рекордных температурных показателей. Так, как обещают синоптики, аномальная жара накроет южные регионы России. Здесь климатическую обстановку будет формировать образовавшийся над территорией Ближнего Востока субтропический циклон.

В частности, он принесёт уже подзабытый летний зной на Ставрополье. Например, в Ставрополе в четверг, 22 августа и в пятницу, 23 августа ожидается плюс 33-34 в тени. На солнце воздух может прогреться даже выше 40 градусов. В субботу здесь также будет очень жарко, причём не только в дневное время суток, но и после полуночи. По прогнозу Гидрометцентра, 24 августа столбики термометров днём покажут плюс 31-32, ночью – 21-24.

Аномальная жара прогнозируется и на курортах края. Так в ближайшие 3 дня в Минводах – плюс 32-34, в Пятигорске и Ессентуках – плюс 31-33, в Железноводске – 30-32, в Кисловодске – плюс 28-30. Рекорды погоды могут быть побиты в Астрахани. Здесь уже сегодня в тени термометры показывали 39-41 выше нуля. В четверг и пятницу будет также адски жарко – 38-39 днём, и 24-25 – с наступлением темноты. При этом, по прогнозу Гидрометцентра, до конца августа в Астраханской области столбики погодных градусников ниже плюс 29-30 не опустятся.

«Взбесилось» солнце и в Волгоградской области. По прогнозу Гидрометцентра, до конца этой недели здесь также аномальная жара – плюс 33-35. При этом осадков и даже облачка на небе метеорологи не обещают. Почти всю следующую неделю также будет стоять тропическая жара, а температурный фон понизится всего на несколько градусов. Небольшое облегчение может наступить лишь в следующие выходные, когда столбики термометров опустятся до плюс 25-26.

Предупреждение МЧС об аномальной жаре

Экстренное предупреждение о резком повышении температуры сразу в нескольких российских регионах выпустило и МЧС РФ. В ведомстве, основываясь на прогнозах метеорологов, просят быть очень осторожными жителям Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Так, по прогнозу Гидрометцентра в степных районах КБР, а также в Нальчике 22-24 августа ожидается 38-41 выше нуля, во Владикавказе – плюс 35-38, в Назрани и Магасе – плюс 34-37, в Грозном и Шали – плюс 36-37, в Махачкале и Хасавюрте 34-36. При этом в некоторых районах Чеченской Республики и Дагестана воздух прогреется до плюс 41-42.

В связи с резким усилением температурных показателей в МЧС ожидают возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП, чрезвычайных происшествиях на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также созданием аварийных ситуаций на автомобильном транспорте при транспортировки химических и взрывоопасных веществ. Кроме того, не исключается гибель животных и птиц из-за тепловых ударов в природных пожаров.

Рекомендации медиков. Как пережить жару

Медики советуют жителям «жарких» регионов выходя на улицу, надевать лёгкую, свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов. Это обеспечит естественную циркуляцию воздуха.

Кроме того, обязательно нужно покрыть голову лёгкой панамой или прихватить с собой зонтик, а глаза закрыть большими солнцезащитными очками. Если это не помогло и случился солнечный удар, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в медицинское учреждение, так как вылечить его возможно только в условиях стационара. Очень внимательны должны быть пожилые люди, которым необходимо в такую погоду поддерживать нормальный уровень водного баланса в организме. В зависимости от активности человека, выпивать в течение дня необходимо до 3-5 литров воды (каждые 10-15 минут по 150-250 грамм). При этом сладкая газировка, чёрный чай и кофе – категорически запрещены. А вот молоко или зеленый чай с мятой помогут утолить жажду и восстановить силы.

Также необходимо чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой, а также обтираться влажным полотенцем. Особенно аккуратными в жару должны быть люди, которые страдают болезнями сердца, артериальной гипертонией, сахарным диабетом и легочными заболеваниями.

Погода в Москве. Прогноз Гисметео

Тем временем в Москве, где вчерашний день стал самым тёплым в этом августе, погодная обстановка продолжает оставаться очень комфортной. По прогнозу Гисметео, в четверг 22 августа в столичном регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, а дневная температура воздуха составит плюс 24-25. Атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 73-83%. С пятницы в регионе начнётся похолодание – температурный фон понизится до плюс 21-22, но осадков не ожидается. Такая же погода в Москве будет и в предстоящие выходные.